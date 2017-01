Cardenales no pudo picotear primero en la Final de la Carretera

La defensiva y el cuerpo de lanzadores de los Cardenales de Lara vivió una mala noche en el primer desafío y las Águilas del Zulia tomaron ventaja en la gran final al ganar sin atenuantes con marcador de 12-2, en compromiso efectuado a casa llena en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto.

Un sexto episodio para el olvido en el cual los visitantes lograron marcar ocho carreras dio al traste con las aspiraciones crepuscular de picar adelante y, por el contrario, se produjo un primer revés en condición de local que tiene un peso importante.

La tropa larense no estuvo en su mejor encuentro y volvió a perder el primero de la serie en la presente postemporada. Tanto Bravos de Margarita como Tiburones de La Guaira lograron ganar el primer choque de la serie directa en suelo larense. La tropa roja logró voltear en ambas ocasiones los enfrentamientos para avanzar a semifinal y final respectivamente.

Lara tiene seis derrotas consecutivas en el primero de una serie final, según indicó Jean Carlos Arias Troisi.

El jardinero izquierdo de los crepusculares, Jairo Pérez, defensivamente no ayudó. En el segundo capítulo corrió mal a un batazo conectado por Jesús Flores, quien le dio con contundencia, el guardabosque intentó capturar el batazo y luego al no poder tomarla permitió que Alex Romero anotara desde la primera. En el sexto ante un extrabases, se enredó en la zona del bosque izquierdo, y permitió que un doble se convirtiera en triple. Lara ha subsistido toda la postemporada con Pérez, quien gracias a su bate se ha ganado la confianza del mánager Luis Dorante. La defensiva es uno de sus problemas y ante un club como los rapaces que cuenta con velocidad en su line up es una desventaja.

El Pitcher del Año, Raúl Rivero, tuvo una mala salida al aceptar cuatro carreras en cinco tramos. La ofensiva zuliana le dio seis inatrapables y lo atacó en el primer tercio del juego. El serpentinero en el sexto permitió un tablazo de tres bases que abrió las compuertas para un ataque certero de los visitantes.

En contraparte, Mitch Lively, realizó una gran labor y supo sortear los problemas en los primeros episodios. La clave fue neutralizar al primer bate Juniel Querecuto. Además del séptimo al noveno en el orden se fueron de 9-0 ante el foráneo.

Chávez oportuno

El experimentado Endy Chávez volvió a brillar con el madero al responder en su participación 11 en series finales de la LVBP.

Con el juego 1-1, Chávez sacó la bola con hombre en primera, ante los lanzamientos de Rivero. Eso les dio una ventaja de 3-1 a los visitantes.

Lara contó con el bate de Jesús Montero al impulsar las dos rayitas de los alados crepusculares con sencillo y doble en primer y tercer tramo. Fue la única amenaza del cuerpo de pitcheo zuliano en el encuentro.

En el sexto el elenco naranja abrió el juego con ocho carreras. Con hombres en las esquinas, Jesús Flores ante el zurdo Franklin Morales, dio un rodado al tercera base Carlos Rivero que incurrió en un error, para abrir las puertas a la cuarta marca de la banda rival. Jordany Valdespín recibió pelotazo para llenar las almohadillas. El derecho Osmer Morales vino en relevo y lo recibió Freddy Galvis con indiscutible al centro que trajo la quinta. Seguidamente, Chávez dio rodado al segunda base Luis Núñez, que intentó retirar al corredor en la goma y lanzó mal. Mario Lissón siguió la fiesta al dar sencillo al izquierdo impulsor de una nueva anotación. José Pirela, quien abrió el inning con triple, dio doble remolcador de dos más. Alex Romero prosiguió con un elevado de sacrificio para marcar cifras definitivas.

Cardenales deberá sacarse rápido la derrota y buscará igualar la serie este sábado con Jorge Martínez en la lomita y el zurdo Wilfredo Ledezma como abridor de los zulianos