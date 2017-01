Carné de la patria sería el único instrumento de identificación

El carné de la patria podría convertirse en el único instrumento de identificación.

“Hacia allá vamos, esa es la misión”, adelantó la profesora Mirna Víes, coordinadora general de la Misión Sucre en el estado Lara, cuando se le comentó que el documento parecía otra cédula de identidad.

Al preguntarle un balance de la jornada inicial apuntó que si bien no está autorizada para ofrecer esa cifra la jornada sistemática de carnetización ha sido un éxito.

Desde el viernes 20 hasta el domingo 22 numerosas personas abarrotaron la plaza Bolívar de Barquisimeto para tramitar la tarjeta.

En este punto se colocaron 14 máquinas y colaboran unas 120 personas entre representantes de Cantv, Corpoelec, Frente Francisco de Miranda, misiones, juventud del PSUV, Corpolara y Misión Sucre.

“Ha sido masiva la participación, nuestras máquinas han trabajado de forma intensiva. El pueblo ha sido paciente”.

-¿Es para quién y para qué sirve?

-Es para todos, el carné es un instrumento de identificación y aún está por conocerse el alcance del funcionamiento del documento. Será el presidente Nicolás Maduro quien explique el alcance y las dimensiones de este importante instrumento. Es una jornada de inclusión.

-A la gente le preocupa que el carné que se ha estado entregando no tiene el código QR que en Cadena Nacional mostró el presidente Maduro ¿por qué?

-Estoy segura que todas las características que anuncie nuestro Presidente se cumplirán tal y como las señaló porque lo único claro es que bastó que él dijera: todos a la plaza Bolívar… y esta plaza Bolívar colapsó porque la gente está esperanzada. Nosotros no tenemos información alguna sobre que el carné carezca de alguno de los elementos de los cuales habló el Presidente, será él quien le explique al pueblo qué elementos contiene.

-¿Quiénes se han acercado?

-Mucha gente, jóvenes, adultos y adultos mayores, personas con diferentes dificultades.

-¿Hay que estar inscritos en el PSUV?

-No, claro que no. Incluso, han venido representantes de bases de otros partidos a solicitar su carné.

-¿Qué le preguntan a la gente?

-De todo, dónde vive, qué hace, si es beneficiario de algún programa, cuáles son sus necesidades.

Mecanismo electoral

Por su parte, el politólogo Yosbert Vásquez, opina respeto al carné de la patria que, en el caso de que llegase a ser el único instrumento de identificación, eso sería violatorio de la norma porque nuestro sistema integral de identificación bien valida la cédula de identidad y como un documento alterno el pasaporte tal y como lo establece el derecho público internacional. Indica que para otro documento de identificación como la cédula o el pasaporte no piden como dato la afinidad política.

Vásquez añade que más que nada sería una estrategia política por tanto que tiene un perfil más parecido a una metodología de recolección de datos muy conocida en campañas electorales como lo es el 1×10.

“Los datos que solicitan para poder adquirir el carné son muy parecidos a los que tiene una planilla que todos los partidos políticos conocen como 1×10 de donde sale un padrón electoral ya que da acceso a la afinidad política y en eso hago referencia a las propias palabras de Maduro quien dijo que una de las preguntas que le hicieron cuando obtuvo el carné de la patria fue si estaba inscrito en algún partido político y él dijo que era militante del PSUV”.

Además los responsables de recolectar la información son personas afines al PSUV, miembros del CLAP, UBCH y demás organizaciones que tienen su notoria afinidad política, lo que causa suspicacia, y sobre todo que lo hacen en año electoral.

“Cualquier decisión que tome hoy el alto gobierno debe ser obligatoriamente analizada y pasar por el filtro electoral porque generalmente en un año como este se miden las repercusiones electorales que puedan tener”.

A juicio del politólogo existe mucha incertidumbre sobre este instrumento que incluso ha sido impulsada por ellos mismos porque cuando se evalúa el objetivo meta se observa que el carné es para el acceso de bienes y servicios que en cualquier sistema político más o menos estable es posible acceder sin ningún tipo de identificación.

-Con el carné podrás tener los beneficios del CLAP, pero yo puedo adquirir un bien o servicio sin necesidad de una identificación porque son productos de la cesta básica. Esto parece entonces una medida de control ciudadano para acceder a ciertas cosas, lo que demuestra una desviación del sistema económico venezolano.

Agrega que Maduro aseguró que el carné es una especie de censo para conocer las necesidades que tiene la ciudadanía.

-El presidente no puede olvidar que existe un mecanismo institucional para medir esas necesidades sociales, que es el Instituto Nacional de Estadística. No es el Clap, no es la UBCH ni los concejos comunales los llamados para ese censo por lo tanto es una gran mentira que esto sea para conocer las necesidades sociales porque en tres semanas del operativo eso tampoco es posible metodológicamente.

-¿Esta es una medida populista?

-Sin duda alguna, cuidado y se trata de una de las medidas más populistas que hemos visto en revolución. Ellos evaluarán el impacto de convocatoria vendiéndole esperanza al ciudadano sin resolver las exigencias de fondo de la ciudadanía. Una medida es populista por tres perfiles: genera más emociones que soluciones concretas, genera movilización ciudadana con un objetivo desconocido en la agenda y existe mucho discurso político y baja operatividad que aterrice lo que pudiera ser el objetivo final. Definitivamente, el carné de la patria cumple con esas tres características.