Ciclista Roniel Campos se agranda en La Grita

Roniel Campos, integrante de una nueva camada que pisa fuerte y reclama protagonismo dentro del ciclismo nacional, vivió el momento más glorioso de su joven carrera, al cruzar victorioso en La Grita, una de las llegadas emblemáticas de la Vuelta al Táchira y que cada año suele ser decisiva en la batalla por el título, en la séptima etapa de la edición 2017, sacando provecho del desfallecimiento que sufrieron los llamados favoritos, para sellar una conquista que, además, le permitió trepar hasta cuarta plaza del casillero general y meterse de lleno en la lucha por el trofeo de campeón.

Campos, de 23 años y pedalista ficha del elenco Gobernación de Yaracuy, marcó el triunfo mediante registro de 4 horas, 23 minutos y 54 segundos, con ventaja de 8 y 13 segundos respectivamente sobre Jimmy Briceño (JHS) y Yonathan Salinas (Kino Táchira), corredores que le escoltaron en la raya de sentencia, ubicada en las adyacencias del liceo militar Jaúregui, como de costumbre, con numeroso público presente, sin olvidar que José Rujano cruzó quinto, a diferencia de 24 segundos, pese a vivir una crisis en la parte final del segmento.

El bravío pedalista apureño Jhon Nava, del Kino Táchira, contrario a lo que se pronosticaba, soportó la exigencia de la porción, de 171 kilómetros entre Santa Cruz de Mora y la llamada “Atenas del Táchira”, finalizada sobre los 2 mil metros de altitud, para sostener la camiseta amarilla por quinto día consecutivo, ahora escoltado por Salinas, su compañero de escuadra, a poco más de un minuto, calapedista que ha ganado posiciones día tras día y surge como una especie de seguro para la casa lotera, en caso de que su líder se vaya a pique en alguna de las porciones restantes. Aún sin ser un trepador nato, Nava se las arregló para aguantar el paso de los virtuosos, no muy fuerte como suele ocurrir, para llegar con solo 39 segundos de retraso con respecto a Campos, en la posición 11, suficiente para mantenerse a la cabeza de la tabla general.

Mientras Nava entregó otra demostración de enjundia, en un terreno que no es el suyo, Yonnatta Monsalve atravesó una jornada gris, al quedar rezagado del grupo de punta, retrasado poco más de un minuto, para caer hasta la décima plaza de la clasificación principal, lo que supuso un mazazo para sus aspiraciones de amarrar la corona, algo que no sorprende, dado que no es un pedalista hecho para la alta montaña.

La porción, iniciada en territorio merideño y finalizada en suelo tachirense, registró una fuga de seis corredores mientras se rodaba en terreno plano, en plena carretera panamericana, con los escaladores esperando su terreno más adelante para desplegar sus alas. Esa aventura inicial tuvo como principales protagonistas a Isaac Yaguaro, Wilmen Bravo y Fernando Briceño, involucrados en la lucha por la clasificación de los premios esprín y que se repartieron los triunfos en tres de los cuatro pasos del día. Briceño fue el último de ellos en claudicar y lo hizo poco después de cumplirse el primer premio montañoso de la fecha, a once kilómetros de la meta, pero las piernas le fallaron y fue devorado luego por el grupo de escaladores que arreció el paso en ese sector de la carrera.

Ya en la montaña se aguardaba por el ataque del blindado club JHS, pero varias de sus fichas “colapsaron” y fue Campos quien festejó el triunfo en la primera de las tres etapas montañosas en línea que se corren antes del final el domingo.

Cerrado el capítulo de La Grita, este viernes toca el turno a la etapa reina, entra La Fría y Casa del Padre, de 129, los últimos 70 de ascenso puro, con tres altos puntuables en el camino.