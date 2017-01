Dr. Carlos Ramírez López: Solo la lucha decidida del pueblo derrotará la tiranía

El próximo lunes 23 de enero se recuerda la gesta valiente de los propulsores del derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. 59 años han transcurrido desde entonces y la lucha por la democracia está hoy más viva que nunca. A propósito entrevistamos al doctor Carlos Ramírez López, abogado con más de 40 años de experiencia y especialista en Derecho Procesal, Penal, Civil y Derecho Constitucional.

-¿Cuál es el legado de esta fecha conmemorativa de gran significado para los venezolanos y la democracia?

-Mi padre era un militante activo de la resistencia contra la dictadura de Pérez Jiménez. Una noche un grupo de hombres armados llegaron a casa tumbando la puerta, allí solo estábamos mis abuelos y mi hermana dos años menor que yo. Preguntaban insistentemente a gritos por mi papá y a la vez tumbaban todo. Los colchones los rompieron con cuchillos buscando cosas que no encontraron. Cuando aquellos hombres se fueron mis abuelos trataban de calmarnos pues como niños que éramos llorábamos sin parar. Después supe que era la Seguridad Nacional buscando a mi papá a quien después lo agarraron y lo llevaron preso, aquello se me quedó grabado, es la imagen indeleble de lo que significa la palabra “dictadura” y el otro término que marcó mi vida fue “libertad” palabra que escuchaba por todas partes en montones de personas corriendo por las calles con banderas, gritándola a todo pulmón. El 23 de enero de 1958 fue una fiesta del pueblo en la calle. Así puedo resumir lo que para mi es el legado de esa hermosa fecha, mis recuerdos de niño que para siempre me dejaron asociada la palabra libertad, en boca de hombres y mujeres sonando cornetas de los carros, lanzando cohetes, todos riendo, imagen que dejó opacada la del asalto nocturno de los esbirros en nuestro humilde hogar gritando a mis viejitos y rompiendo nuestros colchones, eso era dictadura, lo oscuro, lo maligno; libertad era el fin de aquello, el sol radiante, alegría colectiva.

-¿Cuál es la mejor manera de hacerle honor al 23 de enero del 58?

-La mejor manera de honrar aquella gesta libertaria es entender que las dictaduras solo pueden ser derrotadas uniendo voluntades, pero haciéndolo con desprendimiento de apetencias particulares, en aquella oportunidad los partidos acordaron en dejar la conducción del país en manos de personalidades que no respondían a determinados partidos y que solo se propusieron conducir el país al restablecimiento de la democracia, firmaron un Pacto de Punto Fijo que fue de gobernabilidad, entendieron que el momento necesitaba a todos empujando en un solo sentido, aplazando legítimas aspiraciones y lo hicieron bien, aquel entendimiento nos dio el glorioso periodo democrático que por muchos años vivimos y que comenzó a fallecer cuando las élites de los partidos se fueron divorciando de sus responsabilidades y cúpulas aprovechadoras, ciegas por ambiciones de todo tipo, permitieron que se incubara el germen de este diabólico estado de cosas que se ha adueñado del país.

-¿Qué divergencias y semejanzas encontramos de cara a la coyuntura política y social actual?

-Las semejanzas con aquella época están ubicadas en el descontento del pueblo con el gobierno, con el modelo dictatorial y más ahora porque en aquellos tiempos no se llegó a vivir el horror que hoy se vive por lo que la repulsa es aún más grande. Las diferencias de esta época con aquella son varias: en primer lugar la dictadura que hoy gobierna está muy entrelazada con otras en el mundo, es un tejido macabro con Cuba, Irán, Rusia, que han internacionalizado el terror, el saqueo de las riquezas, el falso discurso de redención.

-¿Perdió la sociedad el espíritu de lucha por la democracia?

-De ninguna manera, en Venezuela se viene viendo una creciente actitud de desafío al régimen a pesar de sus prácticas represivas y criminales. Lo que hace falta urgentemente es la unidad verdadera de todos los factores de oposición, dejar de lado intereses personales y partidistas, que se entienda que solo la lucha decidida del pueblo en la calle podrá derrotar esta tiranía. El pueblo muere de necesidad y está dispuesto a luchar, pero la dirigencia no ha comprendido que esa determinación debe estimularse colocándose al frente, en una movilización sin tregua, todos los días, manifestaciones de protestas, huelgas, paros, tomas de calles, avenidas, etc. Ya hemos visto como se ha respondido cada vez que se ha llamado a protestas nacionales, todo el mundo ha salido y ese espíritu está allí solo necesita conducción clara.

-¿Qué reflexión deberían hacer los actores políticos de hoy en día ante esta fecha en aras de la democracia?

-La necesidad de la unión real, verdadera, de todos los partidos, de los gremios, de las universidades, de la iglesia, unidad, desprendimiento en ella y valor para ejecutar las acciones necesarias para los objetivos de derrocar la tiranía y volver a ver a la gente en las calles, tocando cornetas, lanzando cohetes, cantando el himno y gritando ¡libertad!