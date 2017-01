FOTO: Volcó y se incendió una gandola de Pdvsa

La tarde de este viernes hubo una situación de peligro en la ciudad, debido a un accidente que ocurrió en la avenida Ribereña, a la altura de la calle 45, al oeste de la ciudad. Una gandola Mack Pinnacle año 2008 que transportaba unos 35 mil litros de combustible se volcó. En ese momento ocurrió una explosión que generó un colosal incendio, el cual consumió todas las partes del vehículo. De forma milagrosa, el conductor pudo salir antes, gracias a la ayuda de los compañeros que venían detrás, quienes lo sacaron. Solo presentó contusiones leves.

El acontecimiento

Los hechos acaecieron de manera muy veloz. Los habitantes del lugar no sabían la razón que originó el accidente. “Solo escuchamos la explosión y comenzó a crecer el fuego”. Los funcionarios del cuerpo de bomberos, hasta el cierre de esta edición, se encontraban realizando las investigaciones correspondientes.

El conductor de la gandola, Edgar Tovar, venía desde la planta de distribución Maporal con destino a la estación de servicio Moyetones cerca del Centro Comercial Metrópolis, cuando sintió que habían “explotado” dos cauchos y se vio en la obligación de frenar para evitar daños mayores.

“Tomamos esta ruta, porque en Cabudare me detuve para auxiliar a un compañero y decidimos subir en caravana, cuando estaba a esta altura de repente sentí que explotaron dos cauchos, mi instinto fue frenar pero cometí un error porque resultó ser peor, la gandola se volcó y rodo cierto trecho. Estoy vivo gracias a unos compañeros que diligentemente me auxiliaron, de lo contrario seguramente me hubiese quemado, fue un milagro que me sacaran a tiempo”.

Según fuentes extraoficiales, se conoció que el chofer de la unidad se encontraba bajo los efectos del alcohol y esa fue una de las razones que lo hizo perder el control en la vía. Sin embargo esa información no pudo ser confirmada.

Daños

No hubo personas heridas de gravedad, solamente un funcionario del cuerpo de bomberos que resultó lesionado. El suceso fue catalogado como “un milagro” debido a la magnitud del incendio. Además de la gandola, que fue consumida por el fuego en su totalidad, hubo daños a una vivienda que quedaba frente al sitio donde inició el incendio. Hasta la vivienda alcanzaron las llamas, las cuales quemaron parte de la estructura y dos vehículos (una grúa y un carro pequeño) que estaban estacionados allí.

Un grupo de personas en apoyo a los vecinos afectados decidieron exigir el pago de los daños causados e indicaron que demostrarían que “el chofer estaba ebrio”.

El trabajo realizado por el cuerpo de Bomberos del municipio Iribarren fue sumamente importante, llegaron apenas recibieron la información y diligentemente con ayuda de otros entes y organismos, como la GN, la PNB y la policía municipal controlaron la situación.