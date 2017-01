H-Giménez: “Debemos tener calma”

El experimentado bateador ambidiestro de los Cardenales de Lara, Héctor Giménez, estuvo de titular en el tercero de la final por primera vez en la postemporada de la edición 2016-2017 en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Giménez se encuentra en su octava serie decisiva y expresó que deben estar calmados. “Hay que estar calmados y no desesperarnos que es lo más importante. Debemos conseguir la forma de atacar a nuestro rival y estar encima de ellos. Estamos enfocados y trató de ayudar al club”, explicó el oriundo de Chivacoa, Yaracuy, previo al tercer choque. “Estoy preparado para ayudar y lo que quiero es contribuir con el Cardenales. El mismo juego te va hablando de lo que debes y no debes hacer. No hay que hacer mucho y no debemos acelerarnos”.

El toletero de 34 años, que se estrenó en finales con los Navegantes del Magallanes (2006-2007), manifestó que pudo conversar con parte de los peloteros tras las dos derrotas en Barquisimeto. “Realmente hablamos y conversé con algunos. Les he dicho es un juego de béisbol y deben hacer lo que saben. Hay que tratar de ejecutar y no darle ventajas al contrario”.

El elenco marabino ha logrado capitalizar cada error de los pájaros rojos y en ese sentido es contundente.

“Ante equipos hay que jugar de manera casi perfecta. Además es primordial para nosotros estar encima y eso no ha ocurrido. En los dos primeros juegos nosotros hemos estado por debajo y por una gran cantidad de carreras. Ese peso no lo hemos podido manejar”.

Presión e inexperiencia

Parte del roster con el que dispone Luis Dorante se encuentra en su debut en esta instancia. Carlos Rivero, Ildemaro Vargas, Jesús Montero, Rangel Ravelo y el dominicano Denis Phipps son debutantes. “Eso nos ocurre a todos y no es algo fácil de manejar. Todo esto hará fuerte al grupo porque el béisbol es siempre un constante aprendizaje. Debemos ser fuertes y estar agradecidos con todo los que nos ha ocurrido esta temporada”.

Giménez tenía antes de estar como titular en los playoffs tres indiscutibles y estaba ansioso de recibir la oportunidad de estar desde el arranque. “Quería que me dieran la confianza para estar como titular. Pienso que puedo ayudar e igualmente siempre estoy listo para la acción. Estoy contento y ansioso por salir al terreno a contribuir con el equipo”.

Por otra parte, el toletero, cuenta con 31 cuadrangulares en su carrera en los playoffs. “Mira todas y cada una de las postemporadas las he disfrutado. Todas han tenido su toque especial y eso es lo más importante. Estoy contento por todo eso y espero disfrutar de esta final”.

La novena local espera regresar a casa con vida, aunque tiene todo en contra, y no le han salido las cosas como esperaban.

El conjunto local tendrá en la lomita en el cuarto compromiso a Omar Bencomo JR., tomado como refuerzo de Bravos de Margarita, quien es parte del conjunto guaro desde la semifinales cuando abrió dos duelos ante Tiburones de La Guaira.