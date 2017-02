Hackean cuenta en Twitter de Miguel Pizarro #9Feb

Este jueves fue hackeada la cuenta en Twitter del diputado del bloque opositor, Miguel Pizarro. La denuncia fue hecha por el Partido Primero Justicia a través de la red social del pajarito.

“Urgente. La cuenta de Twitter del diputado Miguel Pizarro ha sido hackeada. Ya se está trabajando para ser recuperada”, informó la tolda amarilla en la cual el diputado.

Una serie de mensajes fueron escritos desde la cuenta del diputado Pizarro, en alusión a mantener el dialogo y haciendo un llamado que no corresponde al discurso del legislador. “Vamos al diálogo, no más violencia. No nos bañemos más las manos de sangre de quienes creen en nosotros”.