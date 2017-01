Mafias en el Saime cobran hasta 500 dólares por un pasaporte

El diputado a la Asamblea Nacional y miembro de la dirección nacional de Primero Justicia, José Brito denunció que desde el Saime estarían operando mafias que cobran hasta 500 dólares por sacar un pasaporte y eso se debe a la escasez de material.

Brito aseguró que “la falta de material ha llevado a que algunos ejecuten un guiso a quienes además no les interesa que aparezca dotación alguna porque los mafiosos rojos ya encontraron otro nicho desde donde pueden robar a los venezolanos que necesitan sacar un pasaporte, derecho constitucional que está siendo vulnerado”. De la misma manera resaltó que frente a la crisis que enfrenta el país “no es fácil que se desembolsille un millón 700 mil que es lo equivalente a 500 dólares y menos cuando es un derecho la identificación”.

Catalogó de inaceptable que el director del Saime y los funcionarios de alto nivel pretendan hacer creer que desconocen lo que está ocurriendo en la institución “el colmo es que salga hasta el Ministro de Relaciones Interiores y Justicia, y diga que no sabe de la operación de esas mafia, lo que queda demostrado una vez más es que estamos frente a una sociedad roja de puro choro y delincuente que roba libremente mientras se mantenga leal a una demagoga ideología revolucionaria y cuando se convierten en adversarios se la cobran como a muchos que les han pasado factura, tal es el caso del ex alcalde de Maturín y al ex alcalde de Puerto Ordaz, sólo por recordar a algunos”.

El abanderado de la tolda aurinegra destacó que el negocio de sacar pasaporte se ha vuelto el mejor hecho delictivo que supera hasta traficar drogas y los peor “es que están jugando con la desesperación de familias y jóvenes que requieren del pasaporte para huir de la crisis promovida por los mismos que dicen ser socialistas, pero promueven y tapan a los delincuentes que ejecutan ese tipo de acciones donde recaudan la pelota de plata”.

El parlamentario José Brito finalizó haciéndole un llamado a la Fiscal General, “por qué no actúa a partir de un hecho público, notorio y comunicacional, qué hace la Defensoría para proteger a los ciudadanos, señor Nicolás Maduro deje la habladera y meta la lupa en las instituciones”.