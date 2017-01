Mensaje y conciencia de Ledezma están libres

Al cumplirse 700 días de la detención de Antonio Ledezma, alcalde metropolitano de Caracas, dirigentes regionales de Alianza Bravo Pueblo (ABP) reiteraron que se trata de una medida injusta.

Desde la plaza Macario Yépez, el diputado Alexis Lamazares, presidente del partido por el estado Lara, expresó que el gobierno habla de diálogo pero al mismo tiempo castiga a la disidencia.

-Ledezma es un preso de conciencia, está preso por decir con mucha antelación lo que hoy ocurre en Venezuela, donde hay hambre, escasez, inflación, inseguridad, corrupción y alto costo de la vida frente a un gobierno indolente, incapaz de rectificar.

El parlamentario le exigió al Ejecutivo nacional la inmediata liberación del presidente de ABP.

-Ledezma no ha cometido ningún delito como tampoco lo ha hecho Leopoldo López, por lo que también exigimos su liberación, así como la de los recientes presos políticos, estudiantes y perseguidos por este régimen.

Enfatizó que al cumplirse 700 días de la privativa de libertad del funcionario, no ha tenido lugar ningún juicio, solo existe una acusación por una presunta conspiración, de la cual no existen pruebas ni nada que justifique el arresto domiciliario.

-Aunque Antonio está preso su mensaje y su conciencia siguen libres. Él está detenido pero ABP continúa de pie, valiéndose de la resistencia pacífica en todo el país.

Lamazares apuntó que si el presidente Nicolás Maduro quiere un diálogo sensato con el país, debería liberar a Ledezma.

-Que cumpla su palabra por tanto que Maduro aseguró que si EEUU liberaba a Oscar López Rivera, él liberaría a Leopoldo López. El entrevistado insistió en que el partido seguirá en la calle.

Solidarios con el arzobispo

El diputado aprovechó la ocasión para enviar su mensaje de solidaridad a monseñor Antonio José López Castillo, arzobispo de Barquisimeto, quien ha sido descalificado por grupos del oficialismo en virtud del sermón que dirigió al pueblo durante la homilía del pasado 14 de enero.

-Lo dicho por monseñor es el clamor de todos los cristianos. Tenemos que ser consecuentes con las palabras expresadas por el arzobispo. Lo respaldamos y le decimos que no está solo. Lara lo acompaña en esta lucha. Esperamos que el régimen no arremeta contra la Iglesia y nuestros pastores. Como dijo monseñor este gobierno no nos va a callar.

Finalmente, invitó a la colectividad a sumarse a la marcha del 23 de enero que iniciará con una concentración en la casa de monseñor, hasta la sede del CNE.