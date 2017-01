Movimiento estudiantil invita a movilizarse el próximo 23 de enero

Representantes del movimiento estudiantil invitaron a la colectividad a que se movilice de manera pacífica el próximo lunes 23 de enero, con el objetivo de exigir al gobierno nacional la reinstitucionalización del país y que se convoquen a la brevedad posible las elecciones programadas para este 2017.

En este sentido, el presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, Hasler Iglesias, aseguró que los venezolanos no pueden mantenerse en una actitud pasiva ante la crisis política, económica y social que actualmente vive nuestro país.

“El 23 de enero es una fecha histórica que además tiene demasiadas analogías con las condiciones de vida que tenemos hoy por hoy los venezolanos. Hoy los estudiantes vemos como no existe el estado de Derecho en nuestro país. Como el año pasado se nos arrebató el derecho al voto por la suspensión del revocatorio, que además si lo hubiésemos ejercido, hoy Nicolás Maduro no sería Presidente. Como se nos arrebató el derecho al voto en las regiones y esta situación no puede continuar”, sentenció.

Afirmó que la crisis de alimentos y medicinas en el país se agudiza diariamente y el gobierno nacional no aplica los correctivos necesarios, simplemente para “seguir sometiendo a los venezolanos”.

“El gobierno lo que hace es burlarse de los ciudadanos con sus supuestas medidas económicas que lo que hacen es generar más sufrimiento, como lo fue el caso del nuevo cono monetario”, opinó.

Igualmente denunció que la crisis dentro de las universidades nacionales se mantiene, y el trasfondo de la misma “es que se quiere acabar con la disidencia que existe dentro de las casas de estudio”.

“La crisis universitaria se mantiene y no podemos ver una luz al final del túnel, porque tenemos un ministerio de Educación Universitaria que no acata las obligaciones que tiene, las cuales se encuentran establecidas en la Constitución”, sostuvo.

Por otra parte, Iglesias expresó que debido a la declaratoria de abandono del cargo del presidente de la República, aprobada por la Asamblea Nacional, es necesario que se hagan elecciones presidenciales a la brevedad posible.

“Los estudiantes de la UCV hacemos un llamado a que Venezuela debe reinstitucionalizarse, debe relegitimarse y para eso los estudiantes rescataremos a Venezuela para poder elegir a un nuevo Presidente que abandonó el cargo, a nuevos gobernadores que tienen el período vencido y a nuevos alcaldes como corresponde en nuestra legislación”, dijo.

Finalmente el presidente de la FCU-UCV hizo un llamado a los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a que cumplan con la Constitución y permitan que el próximo 23 de enero se lleve a cabo una marcha sin contratiempos y en paz.