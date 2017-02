MUD debe meter la lupa al informe de gestión de Henri Falcón

Revisar el informe de gestión presentado por el gobernador Henri Falcón el pasado 30 de enero de 2017 ante el CLEL solicitó la dirigencia regional de Proyecto Venezuela al diputado Macario González, coordinador general de la Mesa de la Unidad Democrática en Lara.

Alí Escalona, secretario del Partido Proyecto Venezuela en Lara, expone que el informe debe se discutido en el seno de la coalición política porque a su juicio se encuentra incurso en vicios importantes.

“Las fuerzas del cambio necesitan dejar clara una posición políticamente ética frente a la colectividad y exigirle gobernador las rectificaciones pertinentes”.

El documento señala que el informe no especifica metas propuestas en cada área social de trabajo, sólo coloca la cantidad de asistencias a ciudadanos y usuarios, mas no refleja en ninguna materia el número de casos asistidos satisfactoriamente y qué tipo de ayuda se brindó. Si bien existen competencias nacionales en materia de escasez, el gobernador no explicó su aporte.

Agrega que el mandatario regional tampoco explicó su manera de ayudar a paliar la escasez de medicinas que en Lara ascendió a 80 %.

“El gobernador presenta como un logro el ascenso en intervenciones quirúrgicas, cuando la meta en el área es reducir el número de asistencias en hospitales y aumentar la atención preventiva en las comunidades para evitar las intervenciones hospitalarias, además, omitió dar explicaciones del gravísimo índice publicado en los medios de comunicación, en los cuales se ubica a Lara como el estado número dos en materia de muertes neonatales en el Hospital Central Universitario Antonio María Pineda”.

Indica también que Falcón no aclaró el tema presupuestario, ni tampoco ofreció una solución política para evitar una vez más la reconducción del presupuesto en tiempos posteriores.

“No explicó en qué se abordaron los 160 créditos adicionales administrados. Asimismo, se le debe solicitar una explicación al gobernador por mantener en su equipo de trabajo a dos funcionarios declarados culpables administrativamente por la Contraloría General, como lo es la licenciada Carolina Fortoul y el ingeniero Oswaldo Rojas, lo cual daña la imagen del gobernador y su partido y de la coalición de la cual es parte”.

Escalona exhorta al mandatario a no utilizar su posición para hacer proselitismo político personal. Esto porque cuando presentó su informe al CLEL, invocó una encuesta que lo sitúa con un supuesto alto nivel de aprobación de su gestión.

“El gobernador no es suficientemente respetuoso a la pluralidad que hace vida en la mesa. Debe respeto a cada una de las organizaciones que la integramos”.

Destacó el dirigente que no se puede afirmar que ahora Lara es más segura porque según el Observatorio Venezolano de Violencia, Lara presenta 58 muertes por cada cien mil habitantes, lo que constituye un retroceso en comparación con el promedio de años anteriores, además del índice de comisión de hechos punibles por cada 60 minutos, colocándolo como uno de los estados más inseguros del país.

“El gobernador omite que durante 2016 fueron aprehendidos 30 policías del estado Lara por estar incursos en la comisión de delitos como el robo, la extorsión y el secuestro. Este dato ubica a Polilara como la tercera policía más corrupta del país”.

La aclaratoria de estos puntos, sentaría un importante precedente para nuestra coalición democrática, además como un impulso de la gestión de los factores democráticos, en los espacios donde somos gobierno, concluyó.