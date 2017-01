Phipps agradece la oportunidad

El dominicano Denis Phipps, refuerzo de los Cardenales de Lara, se encuentra agradecido por ser tomado en cuenta para la gran final de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) en su edición 2016-17.

“De verdad estoy muy agradecido con los Cardenales, no me lo esperaba. Ellos me han dado la oportunidad de estar en la final y espero ayudar. La idea acá es ayudar a la organización a ganar el título y en eso estoy enfocado”, dijo Phipps previo al primero de la serie decisiva entre Cardenales y Águilas del Zulia.

El paleador derecho es una adición de lujo para los crepusculares que reforzará aún más a la toletería local. Ante la ausencia de Luis Valbuena, quien pudiera no estar en la final de la serie decisiva, la llegada del cañonero derecho es de vital importancia.

Con respecto al rival, el importado que llega desde los Caribes de Anzoátegui, resaltó será complicado. “Ellos tienen un buen equipo pero he visto a Cardenales y tienen un muy buen material para pelear. Nosotros tenemos que hacer el trabajo y creo la defensiva será muy importante”.

El cuerpo de pitcheo de los marabinos logró detener a los orientales en los tres cotejos cumplidos en el estadio Luis Aparicio “El Grande” de Maracaibo. “No tuvimos el batazo clave no lo pudimos dar ante Zulia. Ellos pudieron atacarnos y les dio un buen resultado. Creo que es importante atacar a los lanzadores y tratar de ser agresivo contra los contrarios”.

Para el poderoso paleador foráneo es vital poder ganar en Barquisimeto. “Tenemos que hacernos fuerte de local y debemos hacernos sentir. Sería bueno irse con la ventaja a jugar de visitante y allí no tendremos presión.

Rodríguez complacido

El relevista de los Caribes de Anzoátegui, Pedro Rodríguez, afirmó que se siente motivado de estar con los locales. “Es muy agradable representar en esta final a Cardenales y me siento bastante bien. Estoy dispuesto a ayudar en lo que quiera el mánager del equipo”.

En el tema físico manifestó que esta en óptimas condiciones. “Gracias a Dios los problemas de salud del pasado ya no están y ya me siento al ciento por ciento. Simplemente vengo a aportar que es lo importante”.

El relevista no tiene problemas en no trabajar en el noveno innings. “Ya entiendo que no estaré allí y no tengo problema alguno. La verdad es satisfactorio estar en una final y quiero es hacer el trabajo”.

Sobre las Águilas del Zulia, el tirador expresó que es un duro equipo. “Es un club muy difícil pero creo que tenemos el material para pelear. Ellos tienen muy buenos jugadores y no debemos confiarnos. Al menos tenemos lo necesario para batallar y eso es algo que nos da confianza”.

El lanzador de los orientales resaltó que los peloteros de los pájaros rojos lo han recibido de buena manera. “Todos me han recibido bastante bien y conozco varios de los integrantes del equipo. Hay una buena armonía y ya estamos listos para afrontar la final”.