Trabajadores que dependen del Ministerio de Sanidad siguen sin cobrar quincena

Año nuevo, historia vieja. Las esperanzas de un cambio para este 2017 se desvanecieron para los empleados asistenciales cuyos pagos corresponden al Ministerio de la Salud pero deben ser gestionados a través de la Dirección General de Salud del Estado Lara.

Desde mediados del mes de marzo del pasado año, los trabajadores han sufrido por la irresponsabilidad y los constantes obstáculos de quienes gestionan los recursos para recibir su respectiva quincena, la cual ahora se ha convertido en una mensualidad debido a los retrasos que existen.

“Al parecer es el mismo problema de la maqueta que no la envían bien”, señaló Yelitza Angulo, trabajadora del Hospital Luis Gómez López en su hipótesis, pues hasta los momentos no se ha tenido comunicación con representante alguno que dé una información oficial.

La misma señaló a Ruy Medina, director de Salud en el estado, como el responsable de la situación que incrementa las penurias de miles de trabajadores en la entidad; pues ya no basta con devengar bajos salarios, sino que estos se los pagan una vez al mes.

Debiendo, así está la mayoría mientras buscan la manera de obtener otros ingresos. “Se hace difícil mantener el hogar”, dijo Angulo, a la vez que agradeció que al menos vive cerca de su trabajo, de lo contrario, el traslado sería un gasto adicional con gran repercusión.

La lamentable situación que se ha reiterado constantemente ha generado que incluso los trabajadores se acostumbren, pues en esta oportunidad no salieron a la calle a protestar.

“Siempre somos los mismos que protestamos y no cambia nada, habían dicho que nos íbamos a parar pero no fue así. Ahora dicen que si el lunes no hay quincena sì nos paramos”, expuso Lilian Sánchez, otra de las afectadas.

La indignación se siente en el ambiente y hasta a las autoridades les ha correspondido dar su brazo a torcer en caso de que el empleado falte a sus labores luego de no percibir la quincena, pues muchos provienen de sectores lejanos y no cuentan con el dinero para movilizarse hasta su empleo.

Esperan que para la próxima semana se deposite el dinero correspondiente al mes de enero para evitar que se paralicen las funciones en el centro asistencial.