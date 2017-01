Arrieta: “Vamos a México a buscar el pase de ronda”

Guaros de Lara se prepara con dos sesiones diarias de entrenamientos en la cancha principal del Domo Bolivariano de Barquisimeto bajo la mirada atenta del entrenador Jorge Arrieta, que prepara a sus muchachos para su participación en la primera fase de la Liga de la Américas.

“Estamos entrenando en dos sesiones para, llegar en el mejor nivel posible a Méxicali, donde enfrentaremos a equipos que vienen jugando. Con estas dos prácticas diarias buscamos el mejor rendimiento para avanzar de fase”, señala Arrieta.

Esta será su casa por tercera vez en su carrera. Recibe un equipo campeón defensor en la Liga de las Américas FIBA de 2017, algo que no le pone presión, al contrario lo motiva a trabajar.

“Ser campeón es algo que no muchos equipos lo conocen sobre todo a nivel internacional, no me presiono, mas si es un reto el poder revalidar el título, será duro, porque los equipos nos van a jugar con mucha intensidad por ser los defensores, será una gran tarea” comenta enfáticamente el técnico larense.

En México se enfrentarán a equipos que vienen de jugar sus respectivos torneos locales, algo que podría desfavorecer al equipo crepuscular que no ha tenido, partidos en más de un mes, algo a lo que Arrieta menciona, “Obviamente no vamos a tener el mejor ritmo de juego, aunque Guaros estuvo activo en la Liga Sudamericana y no ha parado en todo el año como equipo y eso es un plus”, advirtió Arrieta.

Arrieta ha hecho énfasis que la calidad individual del equipo le hará mucho más fácil dirigirlos y encontrar el ritmo de trabajo de una manera más rápida. “En Guaros conozco a todos y cada uno de los jugadores a algunos los he tenido como jugadores a otros los he enfrentado, conozco que tienen cada uno y donde puedo explotar su potencial. Tenemos material de calidad para hacer de Guaros un club ganador en la LPB” deja saber el coach.

Con respecto la incorporación de los jugadores extranjeros, que vienen a fortalecer al equipo menciona: “Conozco del gran juego de Graham, es un jugador con dotes ofensivos y explosivo, Abreu no lo he visto solo sé que es un base con buen tiro de larga distancia y Russell lo vi aquí jugando con Toros, es cuestión de ponerlos en cancha”.