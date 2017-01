Delincuentes hicieron mercado en El Pampero

Funcionarios de todas las estaciones policiales fueron enviados para reforzar la seguridad de la Visita 161 de la patrona de los larenses, la Divina Pastora, así lo hicieron con algunos de la zona norte, entre ellos los que prestan servicio en el Centro Psiquiátrico El Pampero y los delincuentes aprovecharon la ocasión para hacer fiesta.

Desde el 2013 El Pampero ha sido víctima de ataques por parte de los delincuentes, tanto así que en cuatro años contabilizan sus trabajadores al menos 50 robos que han dejado el 90 % de las instalaciones inoperativas.

Según los empleados las pérdidas han sido desde computadoras, sistema de iluminación, hasta la ropa de los pacientes que a la final son los más afectados.

El 2016 fue un año duro para el Centro de Resocialización Psiquiátrico El Pampero, pues quizás fue cuando resultaron más visitados por la delincuencia, tantos fueron los esfuerzos y protestas que desde la Gobernación les asignaron un grupo de funcionarios para que permanecieran en las instalaciones.

Desde ese momento no había manera de que los hampones entraran, aunque sí aparecían para disparar a los funcionarios buscando amedrentarlos, relata Roger Agüero, delegado del Sindicato de Empleados Públicos de la Salud del estado Lara (Sunepsa).

En está oportunidad se llevaron la comida de los 58 pacientes psiquiátricos, la misma estaba destinada para una semana. Había sido despachada el pasado jueves.

Según el testimonio de Agüero el robo tuvo que ser en horas de la madrugada y se presume que ingresaron más de diez sujetos, a través de un boquete que abrieron en la pared perimetral que se encuentra por la parte de atrás de el psiquiátrico, una vez adentro se dirigieron hasta el almacén de comida y tras forzar las puertas ingresaron.

Se apoderaron de unos 200 kilos de pollo, dos bultos de harina, arroz y pasta, así mismo de una caja de huevos, caraotas rojas, negras, cereales, sardina, queso, gran cantidad de frutas y verduras, lo único que dejaron y lo que siempre dejan es la auyama y el ocumo. Los alimentos estaban destinados para el desayuno, almuerzo, las dos meriendas y las cenas de los pacientes.

Del robo se percataron cuando el personal llegó en horas de la mañana y observó como los delincuentes hicieron un mercado.

“Hoy resolvimos porque algunas personas nos donaron comida y con lo que dejaron, pero el desayuno fue con un pedazo de yuca y lechosa y luego de ellos todos se pusieron a llorar porque quedaron con hambre”, relataron las enfermeras, quienes manifestaban que les partía el corazón verlos así, a la vez otro de los trabajadores dijo sentir miedo porque con tantos robos han desmantelado por completo El Pampero y hasta han sentido que los pueden cerrar.

Cabe destacar que el camino por donde se metieron los delincuentes da directo a la urbanización Las Sábilas.

Uno de mil problemas

El representante del sindicato indica que la inseguridad es uno de los tantos problemas que tienen en el centro psiquiátrico, seguido de la falta de alumbrado; tienen tiempo pidiendo al menos cinco bombillos y esta semana tienen una reunión con la Gobernación para ver si les dan algún tipo de respuesta, por ello la maleza no han acudido a cortarla, no lo hacen desde el mes de octubre del año pasado. También tienen problemas con el suministro del agua, esta semana ni les han enviado camión cisterna por lo que a los pacientes han tenido que bañarlos con agua de lluvia, que han recogido.

Así mismo está el problema de la falta de ambulancia y que no tienen médicos psiquiatras.

En la morgue del Hospital permanecen cuatro cadáveres de pacientes de El Pampero que no han podido ser enterrados porque no cuentan con recursos.

El doctor Wilfredo Mendoza, director de Centro de Resocialización Psiquiátrico El Pampero, indica que ellos como institución han hecho todo lo que está en sus manos, pero no les han dado respuesta alguna.

Por otra parte, Roger Agüero hizo un llamado a todas las instituciones larenses, iglesias cristianas evangélicas y cristianos católicos, así como a la sociedad civil para que hagan donativos bien sea de comidas e insumos para los pacientes psiquiátricos que son los que sufren.