A la Pastora de Almas: Plegarias de fe y devoción

Como mujer y madre, la virgen María es una importante figura para los católicos del mundo. Ella, en cualquiera de sus advocaciones, inspira protección pero a la vez fortaleza.

Son muchas las plegarias de devoción que se exponen, con mucha fe, ante la virgen, porque para los cristianos católicos ella es la principal intercesora ante Jesucristo, que como buen hijo sabe escuchar y obedecer.

A la advocación de la Divina Pastora se dirigen a diario miles de plegarias de fe y devoción, por eso ante la cercanía de su procesión número 161 a la ciudad de Barquisimeto, vale la pena conocer cuáles son las peticiones de las personalidades de los distintos sectores que hacen vida en la región.

“Los larenses experimentamos la cercanía a la trascendencia cuando la pensamos, la veneramos y la sentimos como una madre protectora que lleva en sus brazos al Pastor que rige la vida y el universo. Le conversamos como a una amiga cercana. Sabemos que siempre contamos con ella. En su regazo colocamos nuestras penas y alegrías y nos sentimos protegidos bajo su manto, estemos donde estemos. Es nuestra Divina Pastora de las Almas, Madre del Cordero Divino y Madre del Buen Pastor”, expresa con acierto la educadora, poeta y escritora Rosario Anzola.

Rosario Anzola, docente y poeta: A ella me encomiendo

La Divina Pastora es para mí la raíz de mi espiritualidad y de mi pertenencia a Barquisimeto. Ella es devoción, oración, afecto y música. Cuando la visito y cuando estoy frente a ella me entran unas ganas inexplicables de llorar, tal es la conmoción que me produce.

Cuando la busqué en Andalucía, emociona- da por encontrarme con “La Primitiva”, como la llaman, ella me guió continuamente por iglesias y capillas donde aparecía su hermosa imagen andaluza. Afirmo que me guió porque, sin proponérmelo, me la iba topando por doquier hasta encontrarme con el estandarte donde la hizo pintar Isidoro, el padre

capuchino que la soñó en una duermevela.

Isidoro se la describió al pintor: era la misma Virgen María, la Virgen del Rocío, vestida de pastora. A su lado una oveja con una rosa en la boca representa al Cordero de Dios y a su alrededor las ovejas que representan el rebaño de la iglesia. El Niño en sus brazos aparece tiempo después en las imágenes.

A ella no le pido, a ella me encomiendo y a ella le agradezco porque me concede lo que es mejor para mí, sin que yo se lo pida. Como madre amorosa, ella intercede ante su Hijo por nosotros. Y Él la complace. Ella sabe que Venezuela necesita paz y conciliación y nos da fortaleza y esperanza para conseguirlo.

Andrés Colmenárez, Funpaz: Fortaleza y sabiduría

Cada año, la Divina Pastora nos presenta una valiosa oportunidad de unión. Ella permite que todos los sectores de la sociedad se unan en su procesión, sin distingos de creencias políticas, lo que necesita el país para poder enfrentar la crisis política que vivimos.

En nombre de la organización que represento (Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz) también pido a la Virgen por la libertad de los ciudadanos que han sido perseguidos y se encuentran sometidos a procesos judiciales, solo por disentir del gobierno nacional.

Pedimos fortaleza y sabiduría para los presos políticos y a sus familiares, en especial al señor Jimmy Torres y a la señora Mía Elena Uzcátegui, quienes se encuentran detenidos desde 2014.

De igual forma, clamamos por la libertad de expresión y el cese del hostigamiento a los medios impresos, cese a la persecución y amedrentamiento a los comunicadores sociales que hacen vida en la región y el país.

Padre Jesús Lárez: Justicia y unión

Le ruego a la santísima virgen María que interceda ante nuestro señor Jesucristo por la justicia en el país, para que ésta se traduzca en bien común.

Al mismo tiempo, que la Madre, interceda ante su hijo para que nos envíe su Espíritu Santo y renueve las mentes de todas personas que vivimos en esta realidad que se llama Venezuela; que renueve nuestras mentes para poder vivir una buena vida moral, rescatar las buenas costumbres así como el cariño, afecto y respeto a nuestros padres, y ese hacer las cosas con amor y cariño.

Que cada día sean más los jóvenes en busca del camino del bien, que los adultos hagan lo posible por sembrar en sus hijos principios y valores. Para todo esto es necesaria la luz de la providencia, de Dios, del Espíritu Santo.

Estas son mis plegarias a la Santísima Virgen María, a ella como Pastora, para que renueve a Venezuela, desde el alma, el corazón, la vida espiritual de sus habitantes.

Para que haga de nuestras familias un ambiente en que se viva la unión, porque sin este elemento (unión) no pueden estos núcleos tener una base social firme. La gran familia que se llama Venezuela saldrá adelante sobre la base de la unión y la justicia.

Necesitamos una renovación desde lo individual para que se genere ese bien social que tanto urge en el país.

Alba Arráez, periodista: Agradecimiento

A la Divina Pastora cada año le agradezco por la salud y la familia, por el trabajo a pesar de estos tiempos de crisis. Este 14 de enero la caminaré desde Santa Rosa hasta la Catedral, ya que los dos últimos años por motivos de trabajo no había podido estar en la ciudad. Pero retomo lo que para mí es una tradición que no me permito perder. Esta vez la acompañaré, le agradeceré y le pediré que ponga sus ojos sobre Venezuela, que nos una como hermanos sin distingo de ideologías para que juntos podamos sumar en pro de la sociedad que queremos y merecemos. También le pediré por la prensa libre, para que todos tengamos acceso a la información como lo establece la Constitución y los tratados internacionales, pues estar informados también es una forma de entendernos como ciudadanos.

También, por ver regresar a los jóvenes que se han ido en busca de mejores condiciones, porque ellos son el futuro de cada nación y necesitamos de su esfuerzo y talento para armar este rompecabezas llamado Venezuela.

Coromoto Rodríguez, artista plástico: Paz y alegría

A la virgen santísima le pido paz y alegría, una paz de la que no disfrutamos desde hace algún tiempo. Ahora todos vivimos alterados, angustiados.

En el seno del movimiento de integración que llevo adelante desde hace 13 años, se percibe esa necesidad de paz. Los niños especiales que cada año participan en la Exposición Trazos de Inocencia exponen esos sentimientos desde hace cinco años.

A ellos se les dice que pinten a la Virgen como la sientan y este año, en especial, el resultado es hermoso y clamor generales: paz y estabilidad, queremos estar bien dentro de este buen país llamado Venezuela.

Yo creo en mi país. Todos los años pinto a la Divina Pastora con amor y devoción; pintarla es, para mí, como una señal de buen augurio. Este jueves 12 de enero iré a Santa Rosa y haré un registro fotográfico del ambiente y conversaré con la Virgen.

El sábado 14 de enero, como cada año, bajaré a pie desde Agua Viva, a las 5:00 de la mañana, en constante oración y meditación, hasta llegar al pueblo y participar en las misas previas al inicio de la procesión. Esa es mi forma de pagar promesa.

Romer Peña, narrador oral: Rescate de la venezolanidad

A nuestra Divina Pastora le pido que nos regale o nos devuelva la consciencia de ser venezolanos, porque siento que se nos está olvidando cómo somos.

En esta época de crisis estamos colocando por delante muchos antivalores, hemos dejado de lado la hermandad, somos menos honestos, por eso pido consciencia y unión como pueblo.

Debemos entender que las divisiones no nos hacen bien. No importa si comulgas con el azul, el rojo, el amarillo o el verde, somos un mismo pueblo, somos Venezuela; hoy más que nunca el país nos necesita unidos.

Lo que sucede durante la procesión de la Virgen, y en los días previos, nos demuestra que la devoción del pueblo no tiene color ni partido político, lo afirmo así porque estoy en Santa Rosa trabajando y observo que todos visitan este pueblo y al hacerlo no importa a cuál partido político pertenecen ni dónde viven, todos nos sentimos unidos por la devoción mariana.

Pido unión y consciencia de nuestra venezolanidad, de lo que somos como pueblo, algo que debemos rescatar para que prevalezca en la memoria de nuestras generaciones futuras.