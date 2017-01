Manuel Piña y Williams Pérez para la 2018

El lanzador Williams Pérez y el receptor Manuel Piña bajas del equipo del Cardenales en la serie semifinal ante los Tiburones de la Guaira, manifestaron su deseo de regresar para unirse al equipo crepuscular para la próxima campaña.

Pérez firmó un contrato con los Cachorros de Chicago que le dijeron que descansara de cara a los entrenamientos primaverales mientras que Piña recibió instrucciones de parar por parte de su novena los Cerveceros de Milwaukee.

Cardenales trató de extender el permiso del receptor guaro por el resto de la postemporada pero recibió la negativa de la gerencia lupulosa, que considera que Piña debe llegar sano y descansado para pelear la titularidad en el equipo grande con miras a la temporada mayor.

“En realidad era algo de lo que se venía hablando desde hace unos 15 días. Desde el 20 diciembre me estaban diciendo que ya era el momento de parar, que ellos cuentan conmigo para la temporada en Grandes Ligas, y me necesitan sano. Pero yo insistía. Insistía y les decía que yo quería jugar, quedar campeón aquí”, comentó el receptor quien se mantendrá con el equipo, aunque no puede estar en el terreno.

El careta crepuscular que llegó al equipo en un cambio con los Bravos de Margarita, fue uno de los artífices para el impresionante trabajo realizado por el staff de lanzadores del equipo alado durante toda la temporada. Piña sacó su clase y determinación para tener una buena comunicación para estabilizar el accionar de los lanzadores.

Manny no solo colaboró con su buen manejo de los juegos, con el madero tuvo buenos números para su primera temporada con la camiseta del equipo cardenal. En 31 encuentros en los que salió como titular el receptor ligó para .316 de promedio, con par de vuelacercas y 18 carreras impulsadas.

Pérez irregular

Luego de ser dejado libre por los Bravos de Atlanta a principios de diciembre, parecía que Pérez estaría toda la temporada con los alados, sin embargo concretó un pacto con los Cachorros que de inmediato lo mandaron a parar.

El derecho viene de recuperarse de molestias en el codo de lanzar, que acortaron su actuación en las mayores, por lo que la directiva osezna recomendó que descansara para que llegue en las mejores condiciones de ganarse un puesto en el staff de lanzadores.

Esta temporada en la ronda regular, dejó récord de 0-1 en seis aperturas realizadas. Trabajó 18 episodios y dejó un alto porcentaje de 10.00 carreras limpias, esto cumpliendo con un plan de trabajo y rehabilitación pautado por Atlanta. En playoffs solo tuvo una salida en la que lanzó tres entradas.

“Espero poder venir la campaña que viene con Cardenales. Por lo pronto me voy a un entrenamiento especial con Chicago, antes del Spring Training, después del 20 de enero.”