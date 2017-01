Más de 2.000 titularidades a docentes fueron entregadas en Lara

En conmemoración al Día del Maestro, representantes de la Zona Educativa (ZE) del estado Lara, realizaron distintos actos para hacer entrega de 2.327 titularidades a docentes dependientes del Ministerio de Educación.

Ayer, se vieron beneficiados los especialistas de ocho municipios del estado, mientras que hoy se harán las entregas correspondientes a Iribarren, así lo informó la directora de la ZE, Mirna Víes.

Durante su participación en el acto correspondiente a Palavecino, Víes hizo entrega de 81 titularidades a maestros de diferentes instituciones de la entidad. En medio de la cultura y el deporte se hizo la “obra de justicia social”, como lo catalogó la directora regional.

Consideró además que se encuentran de júbilo por el Día del Educador y que muestra de esto se dará a lo largo de la semana.

Víes además estuvo acompañada por el representante del ministerio, Bony Gómez, quien informó que a nivel nacional concederán 45 mil titularidades. Ante tal cifra, destacó que es un reconocimiento importante que se está dando de parte del ente central, mientras que los docentes regionales, adscritos a la gobernación de Lara a través de Fundaescolar, continúan esperando su titularidad.

“El gobernador en ocho años de gestión no ha dado ni una titularidad”, expresó Gómez a la vez que acotó que Henri Falcón no ha tomado la educación como prioridad en el estado pues no se ha encargado de la construcción de nuevas escuelas, por el contrario estas “las tiene abandonadas”, mientras que el Gobierno nacional creó 200 nuevas instituciones educativas.

El magisterio no solo ha sido honrado con las titularidades, pues Gómez informó que también se han concedido 39 mil jubilaciones, lucha que también se mantiene en los educadores regionales.

Asimismo, anunció que 40 mil posgrados gratuitos serán otorgados a los docentes interesados, con intención de aumentar esta cifra a 100 mil.

El representante del ministerio hizo énfasis en que este tipo de acciones no han sido realizadas por el gobernador de Lara, quien, según su criterio, no brinda las ayudas necesarias a los maestros para su crecimiento.

Deuda

Desde el mes de octubre los docentes han protestado con la intención de hacer entrar en razón al Ejecutivo Nacional, para que éste cancele un 17% de incremento contemplado en la contratación colectiva, sin embargo Mirna Víes indicó que desde la fecha se han dado distintos incrementos que han cubierto esta cifra.