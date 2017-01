Nuevo diseño curricular se discutirá en la AN

En vista de la preocupación que desde el inicio de clases ha existido por parte de educadores y representantes, quienes rechazan la implementación del nuevo diseño curricular, el tema será tomado en cuenta en la Asamblea Nacional (AN), según lo dio a conocer la diputada Bolivia Suárez.

“Hoy se instalará la comisión enmarcada en la de Desarrollo Social y la próxima semana asistirán comandos sindicales de Lara para plantear la problemática”, expuso.

La diputada no duda que el Parlamento aprobará aquellas observaciones pertinentes, considerando que la reforma implementada significa “involución para el país” y no se estaría preparando a los jóvenes de manera adecuada para acudir a la universidad.

Aseveró además que no se trataría únicamente de generar esta acción, sino, que los maestros y representantes también se involucren y se realice presión de calle para expresar el rechazo ante lo que consideran una imposición de parte de diferentes sindicatos del magisterio.

“Seguiremos cumpliendo con nuestro deber en beneficio de los estudiantes y de su futuro, porque de eso se trata”, aclaró la diputada, quien catalogó como inaceptable la aplicación de dicho proyecto el cual a su parecer, no genera desarrollo alguno, y ocasionaría un estudiante que “no tenga la capacidad de razonamiento ni de pensamientos propios”.

No se aceptará

La directora de la Zona Educativa en Lara, Mirna Víes, se expresó ante el hecho, al afirmar que no niega que los educadores se expresen y hagan saber lo que piensan, no obstante “la Asamblea Nacional está en desacato”, así que las acciones de la misma no serán tomadas en cuenta.

Destacó que el nuevo diseño curricular se ha venido implementando de manera exitosa en las más de mil instituciones educativas de la entidad larense; aseguró que al menos un grupo estable debe estar funcionando en las mismas y de esta manera, el estudiante es el protagonista de su propia educación al decidir en qué actividades participar.