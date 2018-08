Economista Edgar Urbáez: Plan económico de Maduro es confuso, dudoso e insustentable

Tan pronto como Nicolás Maduro concluyó su cadena de radio y televisión de la noche del viernes, para anunciar su plan económico previsto para dos años, generó entre la población confusión, dudas y, desde luego, incredibilidad. Porque si en todo su mandato no ha podido frenar la inflación transformada últimamente en hiperinflación, ¿cómo pretende, como él lo dijo, lograr la recuperación económica de crecimiento y prosperidad?

Al formular la pregunta el Dr. Edgar Urbáez, economista, profesional del Derecho y docente universitario, manifiesta que lo único que anunció el presidente de la República fue aumentos de salarios, del monto de bonos, del Impuesto al Valor Agregado (IVA), de modificación a la ley del Impuesto sobre la Renta y del nuevo precio de la gasolina, así como de la falsa expectativa que ha venido creando con el Petro como unidad monetaria fluctuante. Pero no explicó de dónde sacará los recursos para cumplir con las nuevas obligaciones que piensa contraer, ni cómo cubrirá el déficit fiscal, ni si eliminará el control de cambio, ni mucho menos .dio a conocer quiénes son los expertos internacionales que elaboraron con él ese plan.

Petro inconstitucional

Grave resulta que el presidente de la República viole descaradamente la Constitución al establecer una nueva moneda de carácter virtual por encima del bolívar, que es la unidad monetaria nacional.

Está violando el artículo 318 del texto constitucional, afirma nuestro entrevistado. Y ahora declara al Petro como unidad contable.

El caso de este signo virtual que tiene característica de criptomoneda no genera tampoco confianza, porque en los mercados internacionales ese tipo de moneda tiene limitaciones para su operatividad. Además, no puede tener como garantía el petróleo, ni diamantes, ni oro, ni cualquier otra cosa.

Bolívar oscilante.

Maduro, expuso el Dr. Urbáez, ha insistido mucho en que va a desplazar el dólar en la economía nacional y en ese sentido hace equivalencias con la moneda china y de otros países.

Sin embargo, los ingresos venezolanos del exterior provienen de la venta del petróleo, el cual se paga en dólares.

Si el Petro va a depender del valor del barril de petróleo, indudablemente, tendrá que ser cotizado a dólar.

Dijo Maduro que el Banco Central de Venezuela (BCV) informará todos los días el valor del Petro, lo que significa que tendremos un bolívar oscilante, que se moverá al vaivén del precio del crudo exportado.

De igual forma habló de que habrá una eliminación gradual del control de cambio; pero, no precisó si le pondrá fin a esa medida aplicada desde marzo de 2003, que ha sido el error más grande del proceso económico.

Dinero inorgánico

El jefe del Gobierno anunció que el déficit fiscal será reducido a su absoluta expresión, llevándolo a cero. No sabemos los venezolanos a cuánto asciende ese déficit porque el Ejecutivo Nacional no informa nada sobre esa materia. Se estima que podría ser del 25 por ciento sobre el monto del presupuesto de la nación.

Lo que sí reconoció Maduro, por fin, es que el BCV por órdenes de la presidencia de la República, emite dinero inorgánico. Con esa práctica nefasta para la economía está financiando el déficit fiscal y, además, está cubriendo los gastos de PDVSA.

Esas decisiones le han hecho perder la confianza al Gobierno de Maduro, indicó el Dr. Urbáez. No ha existido en este régimen disciplina fiscal.

Ninguna explicación

En este orden de ideas, el mandatario ninguna explicación ofreció sobre los recursos que destina todos los meses a los diferentes programas de carácter social, a los bonos que se le ocurre otorgar por cualquier circunstancia y a los gastos que hace por encima del presupuesto.

Ese presupuesto nacional, que ha debido ser conocido por la Asamblea Nacional legítima, así como también tener control sobre el uso de sus partidas y la aprobación de los gastos adicionales, fue aprobado inconstitucionalmente por el Tribunal Supremo de Justicia. Y es ejecutado a discrecionalidad de Maduro.

El jefe del Gobierno dejó dudas sobre su plan al decir que había sido elaborado por expertos internacional es, pero no los identificó. ¿Quiénes son? ¿De dónde provienen? ¿Qué experiencias tienen en la materia? Todo hace sospechar que ese proyecto fue hecho entre cuatro paredes en Miraflores.

Más quiebras

En cuanto al aumento del salario mínimo que lo situó en 1.800 bolívares soberanos, lo que representa un alza de 5.900 por ciento en comparación con el decretado el 20 de junio de este año, Maduro desconoce por completo la estructura de costos de cada empresa.Además fue más allá cuando o anunció que habrá revisión de las tablas salariales.

Ahora bien, ¿cuál será el volumen de esos incrementos? No hay cálculos todavía, comentó el Dr. Urbáez. Aunque el presidente de la República haya dicho que el diferencial será garantizado por el Gobierno durante 90 días a las pequeñas y medianas empresas, no cabe duda de que éstas registrarán el fuerte impacto del incremento ordenado ejecutivamente. Habrá más quiebra de empresas, porque no todas pueden soportar esa carga que se les ha impuesto.

El cierre de empresas afectará a los trabajadores que sean despedidos porque no hay fuentes de trabajo y, en consecuencia, será miles y miles de familias las que serán perjudicadas.

Y más aumentos

Nada precisó el presidente de la República sobre de dónde obtendrá recursos para los pagos de los aumentos salariales en la administración pública, ni en sus diferentes programas sociales o bonificaciones circunstanciales.

Este régimen carece de reconocimiento internacional y de confianza. ¿De dónde se van a obtener los recursos para la adquisición de equipos de tecnología que se necesitan? ¿De dónde piensa obtener los dólares para la obtención de materia prima que requieren las escasas empresas que todavía trabajan, pero con capacidad limitada? En fin, ¿qué se puede hacer para ir enfrentando esta dura crisis? Con el aumento de cuatro puntos en el Impueso al IVA, no está haciendo ninguna gracia, porque está reduciendo el nivel de compras a la mayoría de la población, que por cierto cada vez adquiere menos porque la hiperinflación le está arrebatando el escaso dinero que percibe.

Igual pasará con el aumento en el precio de la gasolina, porque ese incremento será reflejado en el costo del pasaje en el servicio de transporte colectivo, en los fletes que haga el transporte de productos y bienes, así como en otras actividades. Con la modificación que se haga al Impuesto sobre la Renta estará el Estado pechando a quienes pagamos ese tributo, dijo el Dr. Urbáez. Quien como economista no ve buenas perspectivas en las medidas que se están tomando.

Manipulación monetaria

Maduro en su alocución de la noche del viernes pensó que ya había convencido a la nación de que los problemas están a punto de solucionarse, pero no es tan fácil como él cree. Piensa que con la manipulación monetaria se va a resolver la hiperinflación, si no hay un impulso a la producción, al trabajo y a la confianza que puedan tener las medidas que la situación reclama, difícil será enfrentar esta crisis.

Al cabo del primer mes de la aplicación de estas decisiones se podrá ver que nada habrá cambiado, manifestó escéptico el especialista.