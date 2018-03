El abogado argentino Marcelo Crovato huyó de Venezuela #18Mar

El abogado penalista Marcelo Crovato, el único argentino preso político del gobierno de Nicolás Maduro, logró escapar de Venezuela junto a su esposa y dos hijos, hacia Colombia, tras permanecer en arresto domiciliario desde el 2014.

A través de un audio publicado en redes sociales, el penalista colaborador del Foro Penal Venezolano, explicó cómo fue su paso por el Puente Internacional Simón Bolívar y lo que sintió al llegar al vecino país.

“No quería ver a nadie. Me decía: estoy cerca y que si alguien me llegaba a parar lo empujaba y luego corría, pero eso no fue necesario. Simplemente pasé (la frontera) con cara muy seria. Cuando vi los carteles que decían ‘policía de Colombia’ sentí un alivio increíble y se me aguaron los ojos”, relató.

Dijo que lo primero que hizo al cruzar la frontera, fue voltear a ver a Venezuela. “Me voltee hacia Venezuela, hice la señal de Scout y repetí mi promesa de que seguiría luchando por verla libre. Se me aguaron los ojos, me di la vuelta y comencé a caminar hacia Colombia”, explicó.

En Colombia, lo recibieron con cantos en migración. “De ello cuando llegué, la gente de migración estaba cantando (…) Un funcionario se acercó y me dijo las palabras más hermosas que yo he escuchado en toda mi vida, ‘bienvenido a Colombia’. Y selló los pasaportes (de él y su familia) y nos dio el ingreso”, concluyó.

Crovato fue detenido el pasado 2 de julio de 2014 por “participar en guarimbas”. Los delitos que se le imputaron fueron: atentado contra la seguridad en la vía, instigación a la desobediencia de las leyes e intimidación pública y asociación para delinquir.