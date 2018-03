El “agónico” servicio de transporte de Barquisimeto #6Mar

La situación del transporte público en Barquisimeto sigue siendo una cruz a cuestas para sus habitantes. Las pocas unidades, el costo del pasaje, el mal trato a los usuarios por parte de transportistas y ahora los paros técnicos, organizados o improvisados tienen desesperados a los ciudadanos.

Algunas calles y avenidas estuvieron llenas de gente caminando por un aparente paro de transporte que inició la semana. No hubo llamado oficial, pero es un hecho que muchos usuarios del transporte público tuvieron que movilizarse a pie a sus destinos; según usuarios consultados en las paradas los ruta 5 y 21 no circularon la mañana de este lunes.

Jóvenes y adultos se mostraron molestos por la situación del transporte en general, pero más hoy que no encontraron unidades para movilizarse, “aparte de que ya casi ni estamos comiendo, ahora tenemos que caminar kilómetros para poder ir a clase o trabajar, vamos a desaparecer”, dijeron personas que no se quisieron identificar.

Los consultados no encuentran a quién culpar por la realidad que se vive con el transporte. “Hay malas políticas económicas en el país y es evidente que los repuestos están incomprables, pero también el costo del pasaje lo quieren cambiar cada semana y con un sueldo mínimo ya no se puede ni pagar el pasaje, entonces, ¿qué hacemos?”, se preguntaba uno de los usuarios consultados.

Persisten los problemas

Por las denuncias del paro fue entrevistado el secretario general del Sindicato Automotor del estado Lara, Giovanni Peroza, quien afirmó que no hubo paro, se realizó fue una asamblea general en la ruta 5, “lo que se está sintiendo con mucho peso es la escasez de unidades, lo que es visible en las rutas chivo y las pocas unidades en todos los sectores”.

El entrevistado indicó que la realidad cada vez es más preocupante, tal ejemplo de la ruta 5 que llegó a contar con 170 unidades y en la pasada semana estaban trabajando con solo 18. El transporte público en Barquisimeto y Cabudare llegó a contar con 5.200 unidades y al día hay unas 500. De igual manera, expuso que el transporte está desapareciendo lo que preocupa a las bases del gremio ya que de sus servicios viven más de 30 mil familias directa e indirectamente.

Sobre los cambios o recortes de recorrido, los mismos están siendo ejecutados como especie de paliativo ante las pocas unidades que hay, que las mismas realizan recorridos muy largos en la entidad y por la situación de repuestos se han visto en la necesidad de reorganizar los recorridos buscando alargar la vida útil de las unidades. Entre las rutas destacan la ruta 5, 12, 13, 15, 10 y alguna de la zona norte.

“El pasaje estudiantil lo eliminaron para incorporal nuevos lectores pero todo quedo así. Actualmente, no podemos seguir subsidiando a estudiantes y adultos mayores, porque el dinero no nos da para subsistir. El pasaje actual algunas unidades urbanas las están cobrando en Bs. 2.000 y otras en Bs. 3.000. Pero igual no dan los números al momento de comprar una batería en 8 millones de bolívares o un cambio de aceite en 1 millón 700 mil bolívares”, acotó.

Hizo un llamado al Gobierno nacional, regional y municipal,a tenderles la mano, ya que prácticamente se están quedando sin transporte público y este servicio moviliza a gran parte de la población.