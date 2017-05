La Mesa de la Unidad Democrática llamó a realizar cabildos abiertos en todo el territorio nacional como parte de las actividades que emprendió la oposición esta semana.

En Iribarren, ciudadanos de las diferentes parroquias del municipio, se sumaron a esta iniciativa junto a representantes de diversas instituciones, concejales, diputados, estudiantes y dirigentes políticos.

Bajo la consigna “El amparo es fraude y la Constituyente también”, se efectuó la reunión pública en la que intervinieron abogados y dirigentes vecinales de las comunidades que han sido atacadas por grupos irregulares armados identificados con el PSUV.

Como ha sido reseñado, el oficialismo interpuso un recurso de amparo en contra del alcalde Alfredo Ramos que persigue su destitución.

Macario González, vocero de la MUD-Lara, expresó que amparo quiere Venezuela contra el hambre, amparo quiere el país contra la falta de medicinas. “Que nos amparen contra la inseguridad, que nos amparen ante el clima de zozobra. Pedimos amparo para Alfredo Ramos, para que lo dejen trabajar. Este cabildo lo respalda de manera unánime ante la pretensión de otro fraude judicial”.

Eliminar el sufragio

Asimismo, el síndico del municipio, Jesús Pérez, recordó que la soberanía popular reside intransferiblemente en el pueblo.

“Hoy se pretenden violentar artículos y disposiciones que determinan en el pueblo el poder constituyente. Eso es un golpe de Estado. El decreto presentado por Maduro, nada dice sobre las bases comiciales ni respecto al proceso ni forma de elección”.

La Constitución, dijo, en ninguna parte nos estratifica, la Carta Magna a todos nos denomina pueblo. “Estamos en puertas de la eliminación completa del derecho al sufragio en Venezuela. La Constitución no es letra muerta, es letra viva”, advirtió.

Requieren fiadores

El abogado Manuel Virgüez, director de la ONG Movimiento Vinotinto, dirigió su alocución hacia las cifras producto de la represión en la entidad.

172 personas, desde el 6 de abril a la fecha, han sido detenidas en Lara.

“Aunque sólo hemos sacado 25 y 54 esperan por fianza, llamo a la sociedad civil a solidarizarse con estos muchachos que esperan por fiadores. La mayoría de esos jóvenes están en el Comando 120 de la GNB Alí Primera”.

Casi 200 fiadores requiere la defensa para que los detenidos puedan recobrar su libertad.

Mencionó que cinco personas han sido asesinadas y al menos 164 personas han resultado heridas en el contexto de las protestas ocurridas en la región.

“No queremos un muerto más, ni un herido, ni un preso más”.

Gobierno basura

El doctor Enrique Romero, presidente del Colegio de Abogados, dio un contundente mensaje en este cabildo abierto, aplaudido de pie por los asistentes.

Indicó que tenemos que hacer un esfuerzo para construir la unidad más perfecta que se haya construido jamás en cualquier parte del mundo. Todas las autoridades son necesarias y tenemos que apoyarlas.

“Se pretende silenciar la voz de quienes tienen la valentía de expresarse en contra del Gobierno, pero no nos van a callar. Si al alcalde lo quieren detener porque hay obstáculos en la vía entonces a los primeros que deben apresar es a los delincuentes que obstaculizan la voluntad del pueblo venezolano”.

Agregó que si por las barricadas en la calle el alcalde tiene que ir preso, “más basura hay en el TSJ, más basura hay en Miraflores y más basura hay en el CNE”.

Último capítulo de la dictadura

Julio Pérez Graterol, abogado y miembro del Consejo Consultivo de la Ciudad, señaló que vivimos uno de los últimos capítulos de este régimen y es preciso entender que cuando la película está terminando, la situación se vuelve compleja, por lo cual se requiere más audacia y organización.

“Lo que estamos viviendo es un reto para que juntos construyamos la nueva sociedad democrática. Ellos (gobierno) tienen miedo porque saben que falta muy poco, por eso tratan de asustarnos. Lo que está pasando con el alcalde, lo están mirando, quieren ver si nos vamos a doblegar”.

Apuntó que en este momento debemos diferir todo lo que reste y divida y potenciar todo lo que sume y multiplique a la unidad.

“El alcalde ha demostrado con hechos que está comprometido con la ciudad, la paz, la democracia y la institucionalidad. Lo que le pase al alcalde nos pasa a todos”.

Dignidad vs Clap

“No recibo cheques del imperio, no soy oligarca, soy de un barrio humilde de Barquisimeto. La gente pobre también protesta porque estamos cansados de las mentiras del gobierno”, así se expresó el señor Manuel Ramírez de la comunidad de Macuto.

Contó que vio con sus ojos a efectivos de la GNB golpeando y arrastrando a una mujer en el puente Macuto el pasado 24 de abril.

“Los barrios no están con el Gobierno. En Macuto hay mucha gente que tiene miedo de hablar”.

Relató que les dicen que no les darán las medicinas o las bolsas de comida. “Nuestra dignidad tiene que ser más grande que una bolsa Clap. Mis nietos no valen un kilo de arroz. Mis nietos merecen una Venezuela en paz, en la que puedan estudiar y vivir tranquilos, en la que yo pueda comprar lo que a mí me dé la gana y no comer lo que diga Maduro, Diosdado o Jaua”.

Voluntad inquebrantable

El señor Alexis Ramos, de la comunidad Bararida, contó que la tarde noche del lunes, dos convoys de la GNB y uno de la PNB, arremetieron brutalmente hacia niños y adultos mayores de ese sector.

“La voluntad del pueblo de Bararida fue más fuerte y en ningún momento pudieron entrar a la urbanización. Mantenemos la lucha y el compromiso con el alcalde y nuestra Venezuela. Ese amparo es una aberración jurídica”.

José González, del Complejo Metropolitano Javier, tras pedir un minuto de silencio por los caídos, destacó que ayer se cumplieron 40 días de la ruptura del hilo constitucional en el país.

“Esta lucha es de todos y nuestro objetivo es el cambio urgente, un cambio de presidente. Sectores del oeste han sido brutalmente reprimidos por organismos de seguridad del Estado y paramilitares. En el oeste, sus amedrentamientos, lejos de apaciguarnos, nos han logrado consolidar en comunidad. Vamos a defender al alcalde y no vamos a permitir que nadie pase por encima de la voluntad del pueblo”.

La señora Liliana Camacaro, de la parroquia Juan de Villegas, añadió durante su intervención que en las comunidades de esa zona hay familias que no tienen para comprar una urna pero gracias a los oficios del alcalde y sus directores, esa gente puede velar a sus seres queridos.

“Yo estuve 14 años en el PSUV pero el día que decidí trabajar con la oposición en el barrio Bolívar, la oposición le dio una pela al chavismo (elecciones de 2015). Eso me inspiró e inyectó el amor a mi país. Las madres de Juan de Villegas ya no somos pendejas y estamos luchando por Venezuela”.

Parir la libertad

El primer amparo que tiene este pueblo es el celestial, dijo la concejal de la unidad, Oly Mendoza.

“Estamos amparados por Dios, amparados por la Constitución y la razón”. Subrayó que si el Presidente quiere Constituyente que le pregunte al pueblo primero, tal y como se hizo en el 99.

Apuntó que el mejor regalo que el Estado le puede dar a una madre es seguridad para sus hijos.

“Este domingo en cada barrio debemos reflexionar con nuestros vecinos para organizarnos en esta lucha por los hijos y los nietos. Las madres tenemos que parir la libertad y la democracia que requiere este país”.

La edil ratificó el compromiso de seguir en las calles, rechazó el amparo inconstitucional contra Ramos, igualmente, la represión brutal por parte del Gobierno contra ciudadanos y urbanismos, reafirmó el compromiso con la unidad en la defensa de la Constitución, la democracia y la libertad.