AN llevará investigación sobre Corporación Maneiro a instancias internacionales

Llevar a instancias internacionales la investigación que adelanta la Asamblea Nacional, en torno a la Corporación Maneiro, empresa que tiene el monopolio de la distribución de Papel Periódico, Tinta y otros insumos a los medios de comunicación impresa en el país, acordó la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional.

Asimismo, esta instancia parlamentaria acordó en sesión ordinaria pedir una prórroga de 30 días para elaborar el expediente sobre la Corporación Alfredo Maneiro y llevar el mismo ante la Comisión de Contraloría, la Comisión de Política Interior del Parlamento Venezolano y también se procederá a llevar la denuncia a instancias internacionales, aseguró Olivia Lozano, vicepresidenta de la Comisión.

-Lo único que queremos es que se nos informé cuáles son los recursos de la Corporación Maneiro, que se nos diga cuál es el procedimiento mediante el cual se distribuye el papel periódico y de qué manera se ha construido este monopolio que atenta contra los derechos de los venezolanos. En el año 2016 ya pudimos saber que esta organización contrata brokers en el extranjero para comprar material a sobreprecio y esto es algo que no podemos permitir, porque cada órgano del Estado tiene el deber de rendir cuentas al pueblo venezolano. Este secretismo es la cuna de la corrupción-, aseguró.

Lozano recordó que el caso de la Corporación Maneiro se ha venido investigando en la Asamblea Nacional desde el año 2016 y que desde ese entonces el presidente de esta institución, Hugo Cabezas, no ha dado respuesta a la comisión.

-Nosotros hemos encabezado esta investigación desde el año pasado, hemos convocado al responsable de la Corporación Alfredo Maneiro a comparecer desde marzo del 2016 y no nos ha dado respuesta hasta los momentos. En esta comisión tenemos constancia de que cada vez que la Cámara Venezolana de Periódicos ha pedido material para trabajar la corporación les ha respondido que no tienen papel, sin embargo, cuando visitamos su sede pudimos recabar con evidencia fotográfica que la misma tenía toneladas de papel en sus reservas-, precisó.

Asimismo, la también dirigente nacional de Voluntad Popular explicó que dentro de las instalaciones de la Corporación Maneiro los parlamentarios pudieron observar toneladas de papel utilizado para imprimir los medios de comunicación impresos subscritos al SIBCI y propaganda del régimen.

-Observamos ediciones impresas de periódicos como Ciudad Caracas, Ciudad Petare, Ciudad Monagas; así como material de propaganda impreso en la portada de documentos como la Constitución u otras leyes que son repartidas de manera gratuita en escuelas y universidades-, afirmó.

Crimen de lesa humanidad

Por su parte, el presidente de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, diputado Jony Rahal, calificó este monopolio como un crimen de lesa humanidad en tanto que cercena el derecho de millones de venezolanos a recibir información que no esté sesgada bajo la ideología del régimen.

-Estamos ante una operación tan poco transparente, que no conocemos el nombre de los directivos de la Corporación Alfredo Maneiro, salvo por el ciudadano Hugo Cabezas. Hablamos de que nada más durante el año pasado fueron aprobados más de 600 millones de dólares para la adquisición de materia prima y al mismo tiempo en el primer trimestre de este año han cerrado nueve medios impresos porque no tienen papel periódico. Estamos seguros de que el señor Hugo Cabezas no se presenta ante esta comisión porque tiene miedo de dar respuestas al pueblo venezolano y porque ha sido cómplice en un crimen de lesa humanidad-, puntualizó.

Durante la sesión también se escucharon las palabras del periodista Alfredo Meza sobre la persecución contra los dueños del portal web Armando.info. Los parlamentarios informaron que esta denuncia se añadirá al expediente que se entregará a los demás órganos de la Asamblea Nacional