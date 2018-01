Asociación de Corredores: Bonos de Venezuela técnicamente en default

Los títulos de deuda emitidos por Venezuela están ahora técnicamente en default, según una nota emitida el lunes por la Asociación de Corredores de Mercados Emergentes (EMTA por sus siglas originales).

Estas obligaciones son consideradas desde ahora como “flat trading”, es decir que ya no interesan y su precio es únicamente su solo valor nominal. La decisión se aplica a partir del martes.

Sus compradores que las revendieron a otros participantes del mercado internacional de obligaciones ya no están obligados a asumir el costo de los intereses que conllevan.

Esta recomendación concierne todos los títulos emitidos por el Estado venezolano que no están sometidos a las sanciones aplicadas actualmente por el Tesoro estadounidense, precisó la EMTA. Sin embargo no conciernen a aquellos emitidos por la petrolera estatal PDVSA.

La decisión de la EMTA tiene lugar tras varios incidentes ligados al pago de los títulos emitidos por el Estado venezolano estos últimos meses.

El último tuvo lugar a inicios de enero, cuando la agencia de calificación financiera Standard and Poor’s Global Ratings (S&P) indicó entonces que Venezuela no había honrado sus compromisos sobre bonos por un monto de 35 millones de dólares tras un periodo de gracia de 30 días.