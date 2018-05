Desestimulan la creación de riqueza

La hiperinflación de la que hablan muchos especialistas es atacada, de acuerdo al Gobierno de Nicolás Maduro, con los bonos de protección social.

Elimpulso.com consultó a varios de ellos a fin de conocer el impacto de esta medida populista en la Venezuela en caos.

Para el economista Juan José Pérez, docente de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, se trata de una acción que persigue dotar de capacidad de compra a sectores adscritos a la ideología oficial. En ese sentido, “más allá de su carácter discriminatorio, ha de comprenderse, que intenta expandir la demanda”, dijo.

Con los bonos de protección social se busca que los beneficiarios vayan al mercado y compren de forma inmediata los productos que requieren. Sin embargo, esta solución de promover el consumo a corto plazo, “agrava los problemas de inflación y escasez”, reflexiona Pérez. Aunado, a que el Producto Interno Bruto (PIB), desde hace cuatro años va en caída, junto a las importaciones por falta de dólares. “Y el resultado es más inflación y más escasez”, concluye.

-Entonces, ¿En qué podrían invertirse esos recursos que se otorgan a través de bonos de protección social?

-En remunerar mejor a los trabajadores productivos. El drama social al que asistimos es que los que tanto los trabajadores, como los pensionados, los jubilados, los beneficiarios de los bonos reciben un ingreso similar, en detrimento de los primeros. Por esa razón, se desestimula el trabajo productivo y la creación de riqueza. En algunos casos, para determinados oficios, lamentablemente los bonos son superiores al salario. Mientras no se revierta esta situación, el fenómeno de la hiperinflación seguirá su curso ascendente.

-¿Hay algo de malo en esa medida?

-No. El problema está en el financiamiento, cuya base es ficticia, es dinero falso. Otro sería el caso si viniese del endeudamiento o de la recaudación de impuestos. La secuencia bonos, inflación, seguido de más bonos y más inflación no durará mucho tiempo, pues la gente va descubriendo la verdadera causa de la inflación, que no es otra que la emisión inorgánica de dinero.