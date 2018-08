Borges a Maduro: “Ni el país ni el mundo te creen la farsa del atentado” #07Ago

El diputado a la Asamblea Nacional, Julio Borges, respondió este martes a las acusaciones de Nicolás Maduro, quien lo responsabilizó de estar vinculado a los hechos violentos registrados el pasado sábado en la avenida Bolívar durante una alocución presidencial.

“Ni el país ni el mundo te creen la farsa del atentado, todos sabemos que es un montaje para perseguir y condenar a quienes nos oponemos a tu dictadura. Sepultaste la Constitución”, escribió Borges a través de su cuenta en Twitter.

“Me has acusado de la guerra económica, de la crisis del efectivo, de la hiperinflación, de la escasez generalizada, de trata de blancas ¿Y ahora de la farsa del atentado? No engañas a nadie. El único culpable de la tragedia del país eres tú”, añadió el parlamentario.

.@NicolasMaduro me has acusado de la guerra económica, de la crisis del efectivo, de la hiperinflación, de la escasez generalizada, de trata de blancas ¿Y ahora de la farsa del atentado? No engañas a nadie. El único culpable de la tragedia del país eres tú.

— Julio Borges (@JulioBorges) 8 de agosto de 2018