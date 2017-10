VIDEO Borges: Lo que hagamos en remate de la jornada ampliará la ventaja #15Oct

El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges insistió en el llamado que actores políticos han hecho a los venezolanos a salir a la calle y ejercer su derecho al voto, a tan solo pocas horas de que culmine el proceso electoral.

“Llamo a todos a votar para que esa foto sea incontrovertible, para que no haya duda del resultado”, dijo el parlamentario desde el Comando de Campaña de la MUD.

Borqes asguró que a pesar de los obstáculos que se pusieron en el camino, la actitud de los ciudadanos ha sido salir a votar. “La respuesta de la gente ha sido admirable, nos sentimos orgullosos de ser venezolanos”, señaló.

Insistió que recta final de la jornada electoral será crucial para los resultados finales: ” Lo que hagamos en estas tres horas va a lograr a ampliar la ventaja, que nadie se quede sin votar”.

El dirigente opositor invitó a los venezolanos a votar con libertad de conciencia. ” No se deje amedrentar, no permita que nadie vote por usted no permita el voto asistido, los invitamos a votar masivamente por Venezuela”.