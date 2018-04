Bs.5 mil cobrarán los transportistas desde mayo #26Abr

Desde este 01 de mayo, Día del Trabajador, los miembros del sector transporte comenzarán a cobrar Bs. 5 mil por el servicio, al menos en el interior del país. Así lo informó este jueves el presidente de la Asociación de Conductores del Oeste, Hugo Ocando

“Esa tarifa de Bs. 5 mil no alcanza porque la inflación se consume cualquier cálculo que tu hagas”, dijo a Unión Radio el representantes sindical, quien es una medida que entrará en vigencia desde el 01 de mayo, tras decisión de la Federación Nacional de Transporte (FVT) .

Según Ocando el sector que representa no puede recibir formas de pago de usuarios que no sean en efectivo, como el Petro o Carnet de la Patria, debido a que no cuentan con las máquinas que ofreció el exministro de transporte Ricardo Molina.

“Con mucho respeto al compañero transportista, Nicolás Maduro y a su equipo, le pedimos que sean más serios en las propuestas”, señaló.