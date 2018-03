Canadá: Posponer las elecciones en Venezuela no cambia nada

El gobierno de Canadá rechazó la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de reprogramar para el 20 de mayo las elecciones presidenciales en Venezuela.

“La decisión del régimen de Maduro de posponer las elecciones de Venezuela hasta mayo no cambia nada. Un significativo cambio democrático es necesario para que las elecciones sean libres y justas con la completa participación de todos los venezolanos”, se lee en la cuenta de Twitter de la Embajada de Canadá.

Ese gobierno recuerda que una “verdadera democracia y elecciones libres y justas no pueden” darse en Venezuela mientras hay prisioneros políticos, se socava la libertad de prensa y dirigentes de la oposición permanecen en arresto domiciliario.

#Maduro regime’s decision to postpone #Venezuela’s elections until May changes nothing. Meaningful democratic change is needed for elections to be free and fair with full participation from all Venezuelans.

