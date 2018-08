Canciller colombiano afirma que no se ha recibido solicitud de extradición de Borges #10Ago

Carlos Holmes Trujillo, el canciller colombiano, afirmó este viernes no haber recibido de Venezuela ninguna solicitud de extradición para cinco personas, entre las que destaca el diputado opositor Julio Borges, los cuales son acusados de estar presuntamente implicados en el supuesto atentado contra Nicolás Maduro.

“Se me dijo que la solicitud de extradición no ha llegado formalmente. Si va a llegar o no, yo no sé, entiendo que hay algunos anuncios periodísticos sobre ello pero no conozco ninguna acción oficial sobre esta materia”, manifestó en rueda de prensa Trujillo.

Por otra parte, Jorge Arreaza, el canciller venezolano, manifestó que había entregado a Augusto Blanco, el consejero de la embajada de Colombia en el país, “la información precisa” con la cual se vincula a dichas cinco personas con el supuesto ataque del pasado sábado.

Con respecto a dicha información que habría enviado Arreaza, Trujillo comentó que en caso de que este llegue, se analizará, “qué es lo que se presenta, y si no llega el tema queda absolutamente superado”.

Trujillo destacó la necesidad de fortalecer “el fondo humanitario de emergencia” para así poder atender la crisis humanitaria que se vive por la migración de venezolanos a Colombia.

“Vamos a pedir, internacionalmente, en el marco de la ONU, la designación de un enviado que coordine la acción multilateral que exige esta crisis humanitaria”, finalizó el canciller.