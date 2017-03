CaraotaEsLibertadYPeriodismo , la solidaridad tras hackeo al portal periodístico

Los usuarios de Twitter manifestaron su solidaridad en la red social con el cierre obligado del portal periodístico Caraota Digital, el cual sufrió un ciberataque por parte de hakcers desconocidos.

Con la etiqueta #CaraotaEsLibertadYPeriodismo, los usuarios manifestaron su rechazo a este nuevo ataque a la prensa nacional.

#CaraotaEsLibertadYPeriodismo a los del @PartidoPSUV ENTIENDAN! venezuela ya no es suya!!! ya no tenemos miedo! no podran silenciarnos!!

— @Aurummultiservi (@klenin_marquez) March 8, 2017