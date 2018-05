Cardenal Urosa sobre elecciones del #20M: Participar o no es cuestión de conciencia

El miércoles el cardenal Jorge Urosa Sabino aclaró el llamado que ha hecho la iglesia venezolana a propósito de las votaciones del próximo domingo 20 de mayo en el cual ha sido acusada de llamar a la abstención.

Urosa Sabino indicó que el llamado de la iglesia venezolana no es a no votar, la petición que hicieron fue la de postergar las elecciones por no tener garantías que identifican a un proceso electoral libre.

“No es cierto que los Obispos venezolanos estamos llamando a no votar. Ante estas próximas elecciones los Obispos hemos emitido el pasado 23 de abril un documento en el cual, en vista de la crisis socioeconómica y política que vive Venezuela y que golpea sobre todo a los más pobres, pedimos postergar las elecciones. Decimos textualmente:

“Ante problemas humanos de tal magnitud, se deslegitima la realización de las elecciones presidenciales, convocadas para el próximo 20 de mayo. Tal como están concebidas, sin las suficientes garantías que identifican todo proceso electoral libre, confiable, transparente, con innumerables inhabilitaciones de posibles candidatos, lejos de aportar una solución a la crisis que vive el país, pueden agravarla y conducirlo a una catástrofe humanitaria sin precedentes. Por tanto, es urgente su postergación para el último trimestre del año” (23-04-2018).” Esta posición ha sido reiterada hace dos días por la Presidencia de la Conferencia Episcopal”, reza la aclaratoria del Cardenal Urosa.

El comunicado culmina con una invitación a acudir masivamente a los templos de todo el país los días 19 y 20 de mayo para celebrar el Día de Pentecostés “para pedir al Espíritu Santo por la paz en Venezuela y para que los venezolanos podamos resolver nuestros conflictos de manera pacífica y sin violencia”.