Carmen Meléndez: Seré la gobernadora de todos sin exclusión

La gobernadora electa del estado Lara, Carmen Meléndez, ofreció sus primeras palabras tras conocerse los resultados de las elecciones donde salió favorecida con el 57,67% de los electores asegurando que gobernará para todos y sin exclusión.

“Desde este momento les digo que seré la gobernadora de todos y todas sin exclusión, con el pueblo, el mejor asesor”, dijo Meléndez.

“El día que me juramente, trabajaré para recuperar al estado Lara del abandono, la desidia, no les fallaré, les cumpliré en cada uno de los compromisos que he asumido con el pueblo”, sentenció.

Destacó que durante la jornada electoral “ganó la paz, la justicia y la patria”. Agradeció a todas las personas que le dieron su apoyo así como a su comando de campaña.