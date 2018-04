Clientes de Corpoelec protestan por no poder pagar sus facturas #2Abr

Este lunes desde tempranas horas de la mañana, clientes de Corpoelec protestaron a las afueras de la oficina ubicada en la Av. Vargas con carrera 24, en el centro de la ciudad, tras la agonizante situación a la que han sido sometidos durante varias semanas, de no poder pagar sus facturas y recibir notificaciones de corte del servicio por las deudas.

Desde las 5:30 de la mañana, Naudi Amaro, se encuentra en el lugar y comenta que “los trabajadores están de paro por descontento laboral, tuvimos que golpear los portones del estacionamiento para que nos pudieran atender, no es nuestra culpa que no le paguen, llegaron hasta los policías para que detuviéramos la protesta, la detuvimos cuando habilitaron una caja de atención”.

Por su parte, Coromoto Ramírez, dijo que “no es culpa de nosotros sino del Gobierno, si nosotros no pagamos nos cortan la luz, estoy aquí desde las 7:00 de la mañana, solo está funcionando una caja, si no protestamos entonces no trabajan”.

Del mismo modo, María Orellana, tiene dos semanas yendo todos los días a cancelar su factura, sin embargo hasta el día de hoy no lo ha podido hacer, además explica que está en la única oficina que se encuentra en funcionamiento, “debo el mes de marzo, y ya me llamaron para cobrarme”, explica con descontento.

Los usuarios presentan múltiples quejas, entre ellas el incremento mensual que realizan en el servicio de aseo urbano, que funciona de forma caótica. Eduar Nieves, ha permanecido de pie durante cuatro horas en una larga cola que no avanza, a las 10:00 de la mañana, solo han sido atendidas cinco personas.

“Es la tercera vez que vengo a esta oficina, que es la única que está abierta, ya que los trabajadores están en hora 0, si los técnicos van a mi residencia a cortar la luz los voy a bajar a piedra, quiero pagar y no es posible que no pueda pagar teniendo el dinero”, manifiesta Nieves.