Comunidades sin agua ni gas

¡No somos camellos! ¡Tenemos hambre! ¡No tenemos efectivo! ¡Queremos soluciones! gritaba un grupo de habitantes que ante la falta de respuestas se decidió a cerrar la Circunvalación Norte a la altura de los sectores El Trompillo y Eligio Macías Mujica.

La protesta ocurrió a partir de las 11:00 de la mañana en la referida arterial vial, por lo cual varios conductores se vieron en la obligación de detener su marcha o cambiar de ruta.

La primera interrupción vehicular la protagonizaban los vecinos de El Trompillo, quienes manifestaron tener un mes sin el vital líquido.

“Tenemos que hacer hasta cinco viajes al día para buscar agua en otros sectores, en las casas de otros familiares, amigos o vecinos”, aseguró Víctor Pérez.

Se conoció que se trata de al menos 300 familias afectadas en esa comunidad.

Brisas del Norte, Los sin techo y Enmanuel, son otros sectores perjudicados por esta situación.

“Tenemos los tanques secos, anteriormente nos surtían de agua todos los viernes pero desde hace un mes no nos llega ni una gota”.

Los lugareños dijeron que no tienen efectivo para costear una pipa, que cuesta entre 20.000 y 25.000 bolívares. Algunos denunciaron que hasta 60.000 bolívares les piden los cisterneros para cargar la pipa, que alcanza para medio día.

“No tenemos agua para nada, ni para consumo, ni para lavar, cocinar y el aseo personal”, puntualizó la señora Marina Prieto.

Asimismo, expusieron tener 15 días sin el servicio de gas doméstico.

“En la planta nos han dicho que no tienen transporte para distribuir el gas. La culpa de todo esto la tiene Maduro”, resaltó

Otra señora comentó que cocinan los alimentos a leña por lo que considera que “el venezolano ha vuelto a la prehistoria”.

Al preguntarles si les llegan las bolsas del Clap respondieron que “solo cuando se acuerdan que comemos y cuando hay elecciones”.

Agregaron que las calles del sector no tienen asfalto, tampoco gozan de alumbrado público, no les han terminado la red de cloacas, por lo que usan pozos sépticos.

En Macías Mujica

Por el déficit de gas doméstico están afectados unos 2.000 habitantes de la comunidad Elio Macías Mujica.

Los vecinos se sienten indignados porque no tienen efectivo para comprar comida y lo que tienen tampoco les alcanza para abastecerse.

“A Maduro le vamos a dar la espalda. Que no cuente con nosotros. Una harina de maíz los bachaqueros nos la venden en 200.000 bolívares, un litro de aceite en 500.000 mil bolívares y un kilo de azúcar en 220.000 bolívares”, declaró Yurbi Rodríguez.

El señor Arturo Freitez apuntó que lo que comen es mango, cambur y yuca.

“Aquí hay gente de bajos recursos, personas recién operadas, no tenemos agua, no tenemos gas, los niños están desnutridos, no tenemos efectivo, tenemos la ropa sucia, no nos llega el Clap y cuando llega cuesta 200.000 mil bolívares una bolsa con tres productos”.