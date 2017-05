Concejales de Iribarren aprobaron destitución del Alcalde Alfredo Ramos #11May

Este jueves la mayoría oficialista de concejales del Municipio Iribarren en sesión aprobaron la destitución del alcalde Alfredo Ramos, según lo confirmó el propio burgomaestre a través de su cuenta en la red social Twitter.

“Los #ConcejalesDeLaDictadura acaban de aprobar mi destitución ilegalmente”, publicó.

Este jueves la Cámara Municipal aprobó la propuesta, tras los amparos recibidos la semana pasada en los que miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela señalan a Ramos como ser el presunto responsable de financiar los hechos violentos durante las manifestaciones en Barquisimeto.

“Esto forma parte de una escalada de persecución que existe por parte de la dictadura de Maduro en contra del liderazgo político y del pueblo venezolano” dijo el alcalde hace unos días.

De acuerdo con el abogado Emilio Urbina, el procedimiento contra el alcalde de Barquisimeto no tendría piso legal, debido a que “Alfredo Ramos fue electo por la vía del sufragio universal, directo y secreto en Iribarren. La única manera para que salga del cargo es por la vía de la renuncia, abandono del cargo o revocatorio, nunca por la vía de la destitución porque él no es funcionario de libre remoción. Los concejales no lo nombraron a él”.

El burgomaestre además aprovechó para convocar al pueblo a una movilización en la Alcaldía a las 8 am este viernes.