Consecomercio: “El 20 de agosto no nos vamos a paralizar” #15Ago

La presidenta de Consecomercio, María Carolina Uzcátegui, aseguró que el sector aún no comprende como será el funcionamiento del nuevo cono monetario a partir del lunes 20 de agosto, pero señaló que los comerciantes están tratando de ajustarse a esta medida económica que calificó de “engorrosa”.

“Es un proceso engorros. Todavía no terminamos de entender muy bien como va a funcionar todo esto, no es que nos vamos a paralizar realmente sino que no vamos a estar al 100 por ciento listos que es lo que pronosticamos, pero sin embargo se que los comerciantes están haciendo un gran esfuerzo para ajustar lo que necesiten y para entender el tema de quitarle los cinco ceros a la moneda“, expresó Uzcátegui.

Acotó que acataban esta decisión como siempre lo han hecho. “Somos obedientes de la ley y estamos seguros que el lunes Venezuela va a funcionar con sus altibajos pero vamos a salir adelante, todo va seguir operando, por lo menos a nivel electrónico no habrá ningún sector que se va a paralizar”.