Copa Airlines reinicia sus vuelos Caracas-Panamá este 1° de mayo

La aerolínea panameña Copa Airlines, anunció a través de un comunicado publicado en su portal web, que reanudará sus vuelos de manera escalonada a partir de este martes 1° de mayo, luego de recibir la autorización del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC).

Señala la aerolínea que volverá a conectar a Venezuela con el resto del continente volando diariamente desde Caracas, Valencia y Maracaibo, anunciando el calendario oficial de estos vuelos, abriendo la venta de pasajes para estos vuelos, desde el pasado viernes 27 de abril.

En el comunicado, la empresa explica que a los pasajeros con boletos no utilizados o en trámite de reembolsos (emitidos hasta el 5 de abril y con fecha de viaje entre el 5 de abril y el 5 de julio) se les permitirá utilizar el tiquete para una nueva reserva en su itinerario original desde o hacia Venezuela sin cobrar penalidad, aplicando un cargo por diferencia de tarifa cuando la misma clase tarifaria no esté disponible (los pasajeros que deseen seguir con su proceso de reembolso pueden hacerlo). Esta excepción no aplica para boletos que hayan sido modificados entre el 5 y 27 de abril.

Advierte asimismo que aquellos usuarios que requieran mas información información y detalles sobre estas opciones de cambio, las pueden obtener a través del Centro de Reservaciones de la línea.

Adicionalmente, como un estimulo a los viajeros, Copa Airlines estará ofreciendo a partir del día de hoy tarifas promocionales especiales por tiempo limitado para pasajeros viajando entre Panamá y Venezuela.