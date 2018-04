Desnutrición se consolida en comunidades de bajos recursos

A través de un comunicado de prensa, el director nacional de la Federación Nacional de Consejos Comunales y Comunas, Italo Zapata, alertó la profundización del déficit nutricional de niños, jóvenes y adultos mayores de las distintas comunidades donde la organización tiene presencia.

En este sentido, asegura que el pueblo venezolano se encuentra en muy malas condiciones nutricionales y por ese motivo es necesario se tomen medidas urgentes para combatir este flagelo que puede causar estragos en el futuro del país.

“Son más de 50 mil consejos comunales existentes en el país, y de esta estructura social no paran de llegar las denuncias de desnutrición, solo un ejemplo, en Anaco, el representante del consejo comunal casco central circuito 1 denunció la muerte de tres vecinos por falta de alimentos, y así como esa, se acumulan cada vez más las denuncias de desmayos, de muertes y de abandono de niños por falta de alimentos” indicó.

El vocero desestimó que los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) representen una alternativa real a la grave crisis alimentaria que la organización ha venido alertando durante el año 2018, al tiempo que reiteró la necesidad de un canal humanitario que permita agilizar la llegada de alimentos al país.

“No hay otra opción distinta a la ayuda humanitaria en el corto plazo, los Clap llegan incompletos en la mayoría de las comunidades, no cubren además los requerimientos nutricionales de la familia venezolana, en otros sectores llegan de manera irregular, y en el peor de los casos no llega, es una política errada, una política que no va a solventar la crisis sino por el contrario, está profundizando la desnutrición, algo que es un daño transgeneracional” acotó el director de Fenacomunal.

Zapata también consideró que solo un cambio de gobierno podría generar mejoras en materia agroalimentaria, explicando que es necesaria la aplicación de medidas que generen seguridad jurídica y estimule la producción nacional.