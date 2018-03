Edgar Silva: Nueva modalidad de pago de la pensión es discriminatoria

Mientras que la canasta alimentaria familiar supera los 35.000.000 bolívares un adulto mayor por concepto de pensión cobra 549.705,04.

Edgar Silva, presidente del Comité de Derechos Humanos para la Defensa de Jubilados, Pensionados y Personas con Discapacidad, señala que esa cantidad de dinero no alcanza ni siquiera para un cartón de huevos que alcanzó los 600.000 bolívares, al igual que un kilo de jabón en polvo.

Denunció que frente a las entidades bancarias, especialmente Bicentenario y Venezuela, los abuelos se ven obligados a amanecer a lo largo de tres días para poder cobrar su pensión.

“Los pensionados duermen sobre cartones para poder cobrar el día que les corresponde”.

Cobro de la pensión por número de cédula

A propósito de la nueva modalidad de pago de la pensión, por el terminal de la cédula, Silva exige que la medida se eche para atrás por cuanto que en el pasado esa forma de pago se intentó sin éxito alguno.

Recordó que cuando eso se quiso aplicar todos los pensionados acudieron el primer día a cobrar la pensión y esa realidad volverá a repetirse, sobre todo ahora cuando la crisis se ha agudizado.

“No le pongan otra estación al calvario que viven los pensionados en este momento”.

Silva califica la modalidad como un tipo de discriminación, sin mencionar que en muchos casos las entidades bancarias no cancelan completa la pensión por el tema del efectivo.

“Los bancos también se prestan a la burla oficial porque solo el primer día cancelan casi completo, luego entregan apenas 10.000 bolívares”.

Autoridades de Salud corren la arruga

Por otra parte el vocero sostiene que ante el drama de los pacientes crónicos las autoridades lo que hacen es “correr la arruga”.

Asegura que en diversas oportunidades se han reunido con la doctora Linda Amaro, directora de Salud en Lara, y otros representantes del sector, quienes ganan tiempo al pedir un censo tras otro de los pacientes que se dializan, de los pacientes diabéticos, oncológicos, seropositivos, entre otros.

Asimismo denunció que las máquinas para las radioterapias están dañadas en todo el estado Lara, por lo que los pacientes deben acudir a centros privados donde el tratamiento supera los 20.000.000 de bolívares.

“Nos están condenando a la muerte, súbita o paulatina, porque si no te mata la falta de diálisis te deteriora poco a poco la pésima alimentación que actualmente tenemos los venezolanos. Las deficiencias nutricionales cada día son peores. Quien se enferme de bronquitis no consigue antibióticos y si los consigue no tiene para comprarlos porque por ejemplo, una caja de Unasyn, vale 3.000.000 de bolívares y el Carvedilol, para la tensión, cuesta 2.500.000 bolívares, ¿cómo hace un pensionado para comprar un remedio y alimentarse bien?”.

A su juicio el gobierno aplica la eutanasia progresiva y obligada en los adultos mayores.

Viacrucis

El martes 27 de marzo todos los afectados por la crisis (pensionados, adultos mayores, pacientes crónicos y trabajadores) protagonizarán un viacrucis que se desarrollará a partir de las 9:00 de la mañana, partiendo desde la plaza Altagracia. El objetivo es sumar esfuerzos en pro de la emergencia humanitaria y alimentaria.

Silva invitó a la sociedad en general a sumarse a esta actividad.