Eduardo Vale: “Maracaibo está siendo gobernada por la basura y las moscas” #2Ago

Desde la urbanización La Trinidad, el concejal de Maracaibo denunció que la ciudad está abarrotada de basura y la Alcaldía ignora la problemática.

Basura quemada, moscas y malos olores formaban parte del panorama de la urbanización La Trinidad desde donde el concejal de Maracaibo, Eduardo Vale, denunció este miércoles que el alcalde Willy Casanova no está cumpliendo con la limpieza del municipio.

El edil marabino indicó que desde hace dos meses no se recoge la basura en las comunidades, lo que ha traído insalubridad a la ciudad. “Maracaibo está siendo gobernada por la basura y por las moscas, porque Willy Casanova y el Instituto de Aseo Urbano de Maracaibo (Imau) están ausentes”.

Aseguró que cada vez son más las montañas de basura que se observan en las comunidades y en el resto de la ciudad. “Maracaibo produce entre dos y dos mil 500 de toneladas de basura, pero no tenemos un servicio óptimo. Para recoger los desechos sólidos necesitamos unos 150 camiones compactadores y actualmente no hay ninguno”, afirmó.

Asimismo, el también coordinador municipal de Voluntad Popular declaró que Casanova ha demostrado no ser capaz de atender la ciudad. “Renuncie porque la ciudad le quedó grande. Maracaibo vive en la basura y usted no tiene la capacidad para resolver la crisis. El año pasado prometieron más de 50 compactadoras y hoy no tenemos ninguno, Willy Casanova deje de esconderse”, dijo.

Durante su pronunciamiento, el concejal de Maracaibo criticó que el burgomaestre marabino haya afirmado en días recientes que “la recolección de basura se paralizó mes y medio por dificultades económicas”. Reprochó que las autoridades municipales digan que no tienen dinero para solventar la problemática de la basura cuando el intendente tributario de Maracaibo, Jean Carlo Martínez, aseguró que hasta el 31 de julio el municipio recaudó 727 mil millones de bolívares por actividades económicas.

“El Concejo Municipal se han aprobado más de 500 mil millones entre presupuesto y créditos adicionales, sin contar con el ilegal e inconstitucional Decreto 0002 o aporte único para supuestamente mejorar el servicio ¿dónde están los 100 mil millones que recogió por parte de ese decreto? ¿Cómo dice que no tiene presupuesto para recoger la basura?”, dijo.

Vale recordó que desde Voluntad Popular propusieron la creación de una planta recicladora y una clasificadora de desechos sólidos para solucionar la problemática de la basura en Maracaibo.