EEUU responsabiliza a Maduro de la seguridad de Joshua Holt #17May

El Departamento de Estado de EEUU responsabilizó al Gobierno de, Nicolás Maduro, de la “seguridad” y bienestar del estadounidense Joshua Holt, detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), en Caracas.

En rueda de prensa, la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, explicó que Estados Unidos sigue teniendo “serias preocupaciones” sobre la seguridad de los estadounidenses detenidos en prisiones venezolanas, incluido Holt, un joven misionero mormón que lleva casi dos años preso.

.@statedeptspox: We continue to have serious concerns about the safety and welfare of US citizens who are being held at El Helicoide. The Government of #Venezuela is responsible for the safety of all detainees in its prison system, including US citizens in detention. @usembassyve pic.twitter.com/aCUI7RruZH

— Department of State (@StateDept) 17 de mayo de 2018