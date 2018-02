VIDEO Enrique Aristigueta Gramcko: Nunca había visto tanto rechazo a un Gobierno nacional #4Feb

El historiador Enrique Aristiguesta Gramcko se pronunció este domingo luego de que quedara en libertad el pasado viernes en la noche tras ser detenido en su residencia por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN). Señaló que nunca en su trayectoria de vida había observado un gobierno que haya recibido tanto rechazo como el actual.

El miembro de Soy Venezuela leyó y comunicado en el agradeció a quienes se solidarizaron con su caso y de alguna manera colaboraron para lograr su liberación, ocurrida cerca de las 11 de la noche del viernes.

“Tras el momento de mi secuestro, porque eso fue lo que pasó, me llevaron a un recinto del Sebin donde me hicieron unas preguntas bastante insulsas, me grabaron y luego me dieron una colchoneta para que descansara”, dijo.

Señaló que durante su estadía en la sede del SEBIN pudo corroborar varias cosas, además de conocer que se les estaba investigando por el delito de instigación al odio. “La liberación de Venezuela está cerca. Les quiero revelar que mientras estuve en las entrañas de El Helicoide y del TSJ pude ver que muchos funcionarios no están de acuerdo con esas prácticas totalitarias”.

Aseguró que desconoce quién fue el autor de su detención pero sí tiene sus sospechas.

Aristigueta, además se refirió a lo que significa la crisis actual del país y la gestión del Gobierno de Nicolás Maduro.

“Nunca había visto tanto rechazo hacia un gobierno nacional. Creo que ni siquiera cuando Juan Vicente Gómez….pero ese odio nacional nunca lo había conocido en Venezuela…eso debe darle mucho que pensar a ellos”, afirmó.

Insistió que los venezolanos demócratas no deberían participar en unas elecciones presidenciales como las convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente, órgano al que calificó como un “parapeto”.

“El panorama actual es muy parecido, las elecciones se han falseado desde las que ganó Henrique Capriles y dieron como vencedor a Nicolás Maduro. No tiene sentido asistir a un acto que le va a lavar la cara al régimen”, dijo.

El dirigente político finalmente refirió que “en la medida que se hagan más protestas y eso se vea en el mundo, más difícil les será delinquir a ellos como quieren”.