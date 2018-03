Falcón afirma que de ganar presidenciales no se juramentará ante la ANC

Henri Falcón, candidato presidencial y ex gobernador del estado Lara, señaló que, de ganar los comicios electorales del 20 de mayo, no se juramentará ante la Asamblea Nacional Constituyente.

“Pueden tener la seguridad de que yo me voy a juramentar ante la legítima Asamblea Nacional”, expresó Falcón en una rueda de prensa.

Al ser consultado sobre si continuará como candidato en caso de que Naciones Unidas no envíe una misión de observación al país, Falcón manifestó que la prioridad de los venezolanos no es el tema político si no económico.

“La preocupación más grande que debe tener el país es el hambre, eso sí debe preocuparnos. El principal problema del país es económico y social” expresó Falcón.

Informó que sostuvo una conversación telefónica con la Canciller de Colombia María Ángela Holguín, para expresarle detalles de la situación económica de Venezuela.

“Esa preocupación nuestra fue la que le expresamos también a la Canciller Holguín en una conversación telefónica después de una reunión que sostuviera ella con el economista Francisco Rodríguez. Es lo que queremos dar a conocer al mundo la verdad sobre el caso Venezuela”

El ex gobernador indicó que sostuvo reuniones con dirigentes de los partidos que conforman la Mesa de la Unidad Democrática y les pidió que asumieran sus responsabilidades frente al país y la historia.

Señaló que 92% de los venezolanos coinciden en que la situación del país es grave.