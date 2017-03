Es falso que se pida el Carnet de la Patria para la bolsa Clap

Es absolutamente falso, es una aberración y es otra mentira opositora, tratar de endilgar que el que no tenga el Carnet de la Patria no le van a dar la pensión, no tendrá acceso a la Gran Misión Vivienda Venezuela o no tendrá acceso a la alimentación, aseguró Freddy Bernal, Coordinador Nacional de los Comités Locales de Abastecimiento Productivos (Clap).

Advierte que no tiene absolutamente nada que ver la entrega de un combo del Clap con el Carnet de la Patria, admitiendo que están haciendo un llamado a todos los ciudadanos y ciudadanas a sacar el carnet, documento que nos permitirá evaluar el impacto de las misiones sociales sobre la población y determinar a quiénes les falta la pensión para otorgársela, si a alguien le hace falta la reparación de la vivienda que lo atienda Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, si alguien tiene una niña con discapacidad referirla a la misión José Gregorio Hernández, si hay personas en condición de indigencia, referirlo a la misión Negra Hipólita.

-Con esto quiero decir que pueden tener Carnet de la Patria, tanto los afectos al gobierno, como los afectos de la oposición, y estoy seguro que en estos momentos, miles de opositores tienen su Carnet de la Patria, y son bienvenidos, pero no se dejen manipular, si no quiere sacar el carnet no lo saque, si está en un Clap y no tiene el carnet, igual le va a llegar su caja del Clap, dijo Bernal.

A un año de gestión

Por otra parte, reveló que en este momento hay en el país 30.000 organizaciones del Poder Popular, que reciben mensualmente 42.000 toneladas de alimentos que son repartidos entre las familias venezolanas en todo el territorio nacional.

Admitió que el proceso aún tiene fallas, que hay individuos inescrupulosos que se pretenden lucrar con los Clap, pero que es perfectible y en esto se está trabajando, señalando que más de 115 personas han sido detenidas, incluyendo a funcionarios de cuerpos policiales.

Negó que México esté haciendo donaciones de alimentos a Venezuela, que los productos que provienen de ese país se están adquiriendo en negociaciones de gobierno a gobierno.

Ratificó que el Presidente de la República ha asignado más de 11.300 millones de bolívares para los Clap, indicando que cada una de estas organizaciones debe tener una actividad productiva, afirmando que hay que volver la vista hacia la producción del campo, por cuanto hay una serie de rubros que se pueden desarrollar, entre ellos maíz blanco, maíz amarillo, sorgo, alimentos para animales, carne de res, de pollo, de cerdo, huevos, legumbres, tubérculos.