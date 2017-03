Fedeagro: Agricultura nacional colapsará

El proceso de deterioro que viene afectando la agricultura nacional, se profundizará hasta llegar al colapso total, principalmente por la falta de insumos, alertó este miércoles, el presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro), Antonio Pestana, en conferencia de prensa.

El dirigente gremial advirtió que los productores del campo, tienen la mejor disposición para sembrar y producir los alimentos para las familias venezolanas, pero lamentablemente “no podemos hacer milagros”, posición que comparten los productores de maíz blanco, maíz amarillo, de caña de azúcar, de oleaginosas, de arroz y café.

-El sentimiento nacional de quienes producimos los bienes y servicios, es tener las herramientas para llenar de nuevo los anaqueles de las bodegas, abastos, supermercados, porque no es ético, no es moralmente correcto, que veamos la injusticia pasar al frente de nosotros, con tantos venezolanos buscando alimentos en la basura y que nosotros simplemente miremos a los lados, diferentes encuestas nos están diciendo que 72,7 % de los venezolanos bajaron de peso en el ultimo año, alrededor de 7,8 kilos en promedio y solamente el 3,9% admite haber aumentado de peso en el año del 2016, y nos hemos propuesto intentar revertir esta situación de la caída sostenida de la producción de alimentos-, afirmó.

Oscuro panorama

Advierte Pestana, que a escasos 45 días de arrancar el ciclo de invierno de este año, no se vislumbra un panorama claro sobre la posibilidad de revertir la situación de recesión agrícola y la superación de la crisis agroalimentaria por la cual atravesamos.

Señala que Fedeagro ha planteado en todas las instancias oficiales, la magnitud de la crisis y las acciones necesarias para enfrentarla. Lamentablemente es muy poco lo que se ha conseguido en estas instancias y los problemas lejos de solucionarse se han profundizado.

Admite que aun cuando el año 2016 presentaba buenas perspectivas desde el punto de vista agrícola, el clima fue más benigno en muchas regiones; sin embargo, persitió el desabastecimiento de semillas, fertilizantes, agroquímicos, maquinarias, implementos, equipos y repuestos, cauchos, baterías y otros insumos, y el balance general fue negativo.

En consecuencia solo se está abasteciendo en 31 % el consumo de maíz blanco; en 36 % el consumo de maíz amarillo; en 36, de arroz; en 21 %, de azúcar; y en 32 % de café.

-En conjunto estos cinco rubros aportan el 33 % de la demanda interna y alcanzan en promedio para cuatro meses de consumo, acentuándose la dependencia de importaciones, cuando hasta hace pocos años Venezuela se autoabastecía de maíz blanco, arroz, café y en azúcar el aporte nacional superaba el 65 %, aseguró.

Expectativas 2017

Advierte que los agricultores siguen empeñados en quebrar la tendencia declinante de la agricultura, entregando hace tres meses al Ministerio de Agricultura y Tierras (MAT), la intención de siembra de las asociaciones afiliadas y la demanda de insumos para cumplir con las metas; sin embargo, a la fecha no se dispone de un solo kilogramo de fertilizantes, tampoco se ha concretado con los proveedores internacionales la compra de semillas, especialmente de maíz, sorgo, hortalizas, soya y la de pastos; igual suerte corre el abastecimiento de agroquímicos.

-El tiempo conspira en contra nuestra, para esta fecha en el 2016 teníamos acopiado en los depósitos de nuestras asociaciones más del 30 % de esos insumos, señala. Asimismo recuerda que para suplir de fertilizantes antes del 15 de abril, época de inicio de la siembra de invierno, se necesita despachar desde Morón 715 gandolas diarias con 30 toneladas cada una. Con cero inventario, simplemente las fechas no dan; pero además del fertilizante, todas las semillas y los agroquímicos deben despacharse desde Morón y Cagua al resto del país.

Piden que se rescate la participación de la empresa privada en la oferta de insumos agrícolas; asimismo expresan que hay que satisfacer las demandas crediticias del sector, a la vez que recomiendan a la FANB dedicarse a combatir la delincuencia que azota el país y dejar la producción agrícola en manos de los agricultores.

Caña de azúcar

José Ricardo Álvarez, presidente de la Federación de Sociedades de Cañicultores (Fesoca), advierte que la situación de los productores de caña de azúcar es similar al resto de los sectores, no tienen insumos, ya tienen el 60 % de la caña cosechada y aún no se ha podido atender esta falla, causando también preocupación la importación de azúcar para atender el déficit nacional que es de 70 %, lo que ha estado muy lento y ello se refleja en la escasez del producto en abastos bodegas y supermercados, toda vez que la producción nacional es de apenas el 30 % del consumo.

Estima que el precio del producto a nivel del consumidor debe estar en 2.600 Bs/Kg, lo que elevaría a 1.000 Bs/kg el precio a nivel del productor, afirmando que en una economía inflacionaria los precios deberían estarse revisando periódicamente.

Tambien cae el café

El rubro café también presenta una caída en su producción, atendiendo solamente el 30 % del consumo nacional, asegura Dioledgdy Páez, representante del sector café en Fedeagro, quien también denuncia la falta de insumos.

Advierte que actualmente los semilleros para la proyecciones de siembra del próximo año, con miras a aumentar la producción, corren el riesgo de perderse si no llega a tiempo el fertilizante; mientras que las siembras que se realizaron el año pasado, si no llega el fertilizante que se necesita, no se van a tener cafetales, porque estas siembras sin el abono necesario no van a salir adelante y no se puede hablar de proyecciones y crecimiento en materia de café, dijo Páez.