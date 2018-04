FMV: En materia de salud el gobierno es insensible y muestra gran desprecio por los más necesitados

No es posible que este gobierno sea tan insensible, pero además está demostrando que siente un profundo desprecio por los más necesitados, porque no resuelve el problema de salud, el problema económico, el problema del hambre y la comida y la inseguridad que es bestial en el país, aseguró en conferencia de prensa, el presidente de la Federación Médica Venezolana, Douglas León Natera.

Señaló, durante su reunión con los periodistas, donde estuvo acompañado por los sindicatos de trabajadores del sector salud, que más de 300 hospitales en todo el país están quebrados, con apenas un 2% y 3% de insumos para trabajar, lo cual resulta imposible, por lo cual “se nos está muriendo la gente”, afirmando que el gobierno se niega a reconocerlo

-Desafortunadamente o desgraciadamente, el sector salud está depauperado, es un sector que el gobierno se ha empeñado en quebrar completamente, nadie podía imaginar hace unos 20 años que un hospital pudiera quebrar y menos una clínica privada, tenemos actualmente 300 hospitales quebrados, con apenas un 2% y 3% de insumos y medicamento para poder ejercer con decoro la profesión y poder salvar vidas, por lo que deben entender que con estos porcentajes es imposible hacer algo.

Como ejemplo, señaló León Natera, lo que ocurrió en el hospital “Raúl Leoni” en Guaiparo, en Ciudad Guayana, estado Bolívar, donde se registraron 140 muertos en apenas nueve semanas, según estadísticas publicadas en un diario del Caroní, “esto es lo que pasa todos los días en los hospitales, no tenemos exactamente las cifras de lo que está pasando, porque el gobierno niega esa posibilidad de informar semanalmente la información que están obligados a dar, y que desde hace muchísimas semanas que no las publicas, lo que es irresponsable, insensible a la vez, porque sin esas estadísticas y esos indicadores, es imposible que los médicos o en el sector salud se sepa como se está comportando tal o cual patología, así vemos lo que h sucedido con la Difteria, Paludismo, Sarampión, Tuberculosis, HIV, enfermedades de contacto sexual-, asegura.

Advierte que es una epidemia lo que está pasando en Venezuela y no hay manera de que el gobierno ponga coto a esta situación, afirmando que por eso es que este jueves el sector salud, sindicatos, Federación Médica Venezolana, hoy presentaron ante los medios de comunicación, un avance de lo que está aconteciendo en el país en cuanto a salud, calificando la situación como “caótica”, es una situación gravísima y el Gobierno se niega permitir la apertura del Canal Humanitario, ya que la problemática es una información que la tiene todo el mundo, en el globo terráqueo se conocen las calamidades y lo que está aconteciendo en Venezuela, no hay medicamentos, no hay como salvar vidas.

-Que le ha dicho el mundo al Ejecutivo, la Federación Médica Mundial, la Confederación Médica Latinoamericana y del Caribe, las ONG del mundo, Médicos sin Fronteras, los Farmacéuticos sin Fronteras, Gobiernos de países vecinos amigos, que han advertido que mientras se resuelve el problema económico en el país , se permita que lleguen los medicamentos, y esto sería muy humano, por parte del gobierno, que hiciera esta apertura, porque la crisis es real, “ se nos está muriendo la gente” y esto lo sabe el gobierno, pero no lo quiere reconocer por visión política totalitaria; las instituciones nacionales, la Academia Nacional de la Medicina, la Federación Médica Venezolana, los Colegios de Médicos del país, es una petición diaria, sindicatos, trabajadores de las salud, para que podamos salvar vidas-, precisa el galeno.

Advierte que no es posible “este gobierno sea tan insensible”, agregando que ha demostrado que siente un profundo desprecio por los más necesitados, porque no resuelve el problema de salud, el problema económico, el problema del hambre y la comida, la inseguridad que es bestial en el país.

-Es realmente una petición a la sensibilidad, a la fibra de los gobernantes, para que permitan que se resuelven los problemas, y permita la apertura del Canal Humanitario para salvar vidas y la salud vuelva a ser una actividad que se presente al mundo rozagante, y no con la cara que tiene en estos momentos en Venezuela-, dijo León Natera.