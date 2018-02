FOTOS: ¡Claman servicios! En Chirgua llevan tres días sin luz

La oscuridad se apodera de algunos sectores del este de Barquisimeto. La electricidad, uno de los principales servicios básicos, está en decadencia, al menos así lo hicieron saber este martes 20 de febrero habitantes de la comunidad Chirgua, quienes alegaron estar también incomunicados, pues al no contar con energía eléctrica, tampoco tienen servicio de Cantv.

Carimar Peña, líder comunal, comentó a EL IMPULSO que han llamado mucho a Corpoelec para notificar la falla y solo han tenido malas respuestas.

Ese problema no es el único, el agua es otra calamidad por la que pasan permanentemente, pues no cuentan con el servicio de agua por tubería y la Alcaldía de Iribarren antes les daba el beneficio con cisternas, pero desde hace un año ya no enviaron más, por lo que deben pagar por el llenado de sus tanques en 100.000 bolívares.

En la visita del equipo reporteril a la comunidad, también se pudo constatar la mala condición de asfaltado con la que cuentan sus avenidas y calles.