FOTOS: Corpoelec espera nuevo contrato colectivo y mejoras laborales #12Mar

Este lunes se realizó una asamblea de trabajadores en la central de Corpoelec del estado Lara, teniendo como objetivo la recolección de firmas para elevar una serie de propuestas al patrono con el fin de convenir mejorar laborales para los trabajadores del sector eléctrico.

Luis Blanco, dirigente sindical de la corporación, comunicó que “en efecto, el objetivo de la asamblea a es recoger las firmas de los trabajadores, para solicitar ante la empresa, algunas consideraciones con los trabajadores, debido a la situación económica y social que golpea la realidad. En primer lugar se está solicitando a la empresa una jornada más flexible, o jornada especial de trabajo, que en efecto seria laborar tres veces a la semana, y en media jornada”, esto lo solicitarán para compensar los gastos diarios de los trabajadores que por situación país, se encuentran acorralados.

Hay más solicitudes

Como segundo planteamiento en el petitorio a entregar en días próximos a la empresa, está retornar el pago por medio de valija o efectivo, por la necesidad que hay del mismo y que no se encuentra en agencias bancarias.

“Entre otros planteamientos por parte de los trabajadores de base, está un sistema de transporte para los mismos, que cubra las zonas de Cabudare, norte, sur, este y oeste de Barquisimeto, para la ida y retorno de los trabajadores; hay trabajadores que viven por ejemplo en Río Claro y cobran diario 12.000 bolívares, y para ir a su sitio de trabajo y regresar puede gastar hasta 40.000 bolívares”.

Los problemas existentes

De igual manera, en la ideas a entregar por parte de los trabajadores incluyen “el saneamiento de los centros de trabajo, ya que existen condiciones infrahumanas, en cuanto a salubridad: los baños no tienen mantenimiento, puesto que no hay ni personal de limpieza para los centros de trabajo; aunado a esto, el caso de seguridad, dado el caso del edificio Luis H. Fréitez, que en muchas ocasiones la parte de vigilancia queda sola por no haber personal”.

Esperan elevar las propuestas y ser recibidas por la empresa para tomar acciones en los próximos días que ayuden a solventar la situación económica de los trabajadores, mientras que se materializa la discusión del contrato colectivo, el cual no está vigente a la fecha. Esperan llevar a la brevedad el anteproyecto a la federación eléctrica para poder ser discutido y firmo por parte de los entes gubernamentales.